Спецслужбы Латвии задержали страйкболистов из России 2 1.12.2017, 18:19

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Готовится их депортация.

В Латвии правоохранительные органы задержали троих граждан России, прибывших в страну для того, чтобы помочь в проведении первого Всебалтийского турнира по эйрсофту (страйкболу). Об этом сообщает Delfi.

Член правления латвийской ассоциации игроков в эйрсофт Дмитрий Медведев отметил, что в России задержанные работают на предприятии, производящем экипировку для эйрсофта.

В Латвии они до этого не были. Латвийские организаторы пригласили их для обмена опытом.

"Россияне вместе со своими спутницами жизни прибыли в Латвию через Эстонию на рейсовом автобусе. Примерно в 10 километрах от Риги автобус остановили некие правоохранительные органы и провели задержание", - отмечается в сообщении.

На данный момент мобильные телефоны троих мужчин выключены, но одному из них разрешили позвонить жене - ей россиянин рассказал, что сейчас латвийские власти готовят документы для его депортации из страны.

Ранее власти Латвии призывали участников военных игр, подобных страйкболу, приостановить деятельность.

Ситуация, в которой латвийские спецслужбы на полном серьезе изучают подобные игры, стала возможной по двум причинам.

Во-первых, страйкбол в Латвии остается серой зоной, которая не поддается практически никакому регулированию со стороны государства. То есть по латвийским лесам периодически бегают люди в камуфляже с оружием, похожим на настоящее. И эти люди никому не обязаны отчитываться о том, где и как они проявят свою активность в следующий раз.

Во-вторых, геополитическая ситуация в регионе, где проходит граница между Россией и НАТО, остается напряженной еще с начала украинского кризиса.

А значит, любые люди в камуфляже автоматически вызывают у местного населения ассоциации с "зелеными человечками".