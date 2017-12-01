«Крумкачы» и минское «Торпедо» могут стать одной командой 1.12.2017, 18:28

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В высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу может появиться новый проект.

Обозреватель «Прессбола» Александр Добриян рассказал, что минское «Торпедо», которое в сезоне-2017 заняло третье место в первой лиге, может объединится с ФК «Крумкачы», пишет «Трибуна».

«Знаю, что в клубе еще тешат себя мыслями и иллюзиями о высшей лиге. Еще непонятно, смогут ли «Крумкачы» начать следующий сезон в элитном дивизионе, потянут ли финансово. Если вдруг команда Дениса Шунто снимается с дистанции, то автозаводцы будут первыми запасными. Есть еще вариант. Я о нем слышал, но не знаю, насколько он правдоподобен – это вариант слияния ФК «Торпедо» и ФК «Крумкачы» в одну столичную команду», – сказал Добриян.

Напомним, «Крумкачы» сохранили прописку в высшей лиге. Ранее сообщалось о том, что в минском клубе может появится инвестор, который погасит текущие долги команды и будет ее основным спонсором. Председатель клуба Денис Шунто оставил эту информацию без комментариев.