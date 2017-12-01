Французское правительство покинет Париж 1 1.12.2017, 18:36

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Переезд в регион Лот состоится 13 декабря.

Глава французского правительства Эдуар Филипп и пятьдесят членов его кабинета на три дня переедут из Парижа во французскую провинцию, регион Лот (юго-запад Франции). Переезд состоится 13 декабря, передает rfi.fr.

Необычная инициатива, предпринятая премьер-министром, является одновременно полезной и символичной, подчеркивают в окружении главы правительства. В дни, выбранные для «делокализации», в Лоте пройдет Общенациональная конференция регионов Франции, что позволит министрам провести значительное количество встреч и установить более тесные контакты между национальными и региональными властями, а также посетить местные предприятия и ассоциации.

«Матиньон (так во Франции называют правительство, по имени парижского дворца, в котором находятся его службы — прим.) покидает Париж и едет на встречу с французами!» — такое послание правительство намерено передать населению. Как отмечают в самом Матиньонском дворце, чаще случается обратное, французские власти отличаются сильной централизацией и намерены с ней бороться.

Эдуар Филипп отправится в Лот сразу после заседания Совета министров, которое пройдет в Елисейском дворце утром 13 декабря. Советники главы правительства будут приезжать в Лот на день или на полдня, в зависимости от повестки дня. В сообщении AFP, где говорится о «переезде» правительства», не уточняется, где именно будет жить премьер-министр в эти дни.

Инициатива соответствует общей линии на сближение с местными властями, которую проводит Эдуар Филипп. В июне он организовал и провел семинар в Нанси (Лотарингия), в котором приняли участие практически все министры. Также участились его встречи с депутатами региональных парламентов и мэрами.