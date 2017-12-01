Игорь Комлик: Паспорт мне по-прежнему не отдают 1.12.2017, 18:56

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Игорь Комлик

Бухгалтер профсоюза РЭП рассказал, почему следователи не хотят возвращать ему паспорт.

Бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик, который содержался под стражей с 2 августа в рамках «дела профсоюзов» и был признан правозащитниками политзаключенным, рассказал «Радыё Рацыя», почему следователи не хотят ему возвращать паспорт.

- Еще 27 октября я написал заявление следователю, чтобы тот вернул паспорт, который у меня забрали во время обыска. Письмо не регистрировал, поэтому и через месяц никакого официального ответа не дождался. А следователи мне сказали так: мол, если потребуется документ, то пишите заявление, каждый конкретный случай будем рассматривать отдельно.

- Без паспорта сложно приходится?

- Безусловно. Банковскую карточку надо получить, нужно переоформлять договор в Белтелеком, необходимо пройти медицинское обследование. Много где нужен документ, но не отдают. Думаю, что по этому поводу в ближайшее время даже журналистов соберу на пресс-конференцию, потому что ситуация похожа на какое-то издевательство над человеком. Может, следователи боятся, что я из страны собираюсь убежать? Но это просто смешно. Мне не понятно, какие цели преследуют люди, которые отказываются возвращать мне документ. Сейчас хочу еще раз обратиться в Следственный комитет, но на этот раз зарегистрирую письмо официально, чтобы, соответственно, получить затем официальный ответ. Интересно знать, какие у них мотивы.

- Что слышно о «деле профсоюзов»?

- Дело не закрыто, и неизвестно, когда закончится. 1 декабря, кстати, заканчиваются сроки рассмотрения дела, поэтому его могут продлить.