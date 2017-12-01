Поборы в белорусских школах удивляют родителей 19 1.12.2017, 19:22

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Школы собирают с родителей деньги на медикаменты, лампы, ноутбуки и телевизоры.

Минская школа № 35 за родительские деньги приобрела 2 ноутбука за 1440 рублей, косметический ремонт туалетных комнат (мужской и женской) — 1950 рублей, электронные пускорегулирующие аппараты — 1080 руб, лампы в кабинеты (75 шт.) — 359 рублей. В сумме: 4829 рублей, передает «Еврорадио».

У школы нет денег, чтобы сделать ремонт туалетов? Не говоря уже о лампах.

Минская школа №47 приобрела за родительские деньги телевизор — 1000 рублей, цветное многофункциональное устройство — 358 рублей, порты 13 штук — 1850 рублей, стулья 30 штук — 630 рублей, столы для компьютеров 11 штук — 580 рублей. В сумме: 4418 рублей.

Кроме телевизора, который жизненно необходим школе, родители покупают для школы парты, столы и стулья. Даже на это у государства нет денег?

Могилевская школа № 45 приобрела за деньги родителей медикаменты на 299 рублей, объекты интеллектуальной собственности на 580 рублей, стенды за 1849 рублей, видеооборудование и комплектующие материалы — 1408 рублей, строительные материалы — 2865 рублей, учебники по английскому языку — +1495 рублей. В сумме: 8496 рублей.

Здесь даже медикаменты (!!!) покупаются за деньги родителей. А также строительные материалы, учебники, стенды и другое.

Вот вам и бесплатное образование, которое гарантировано Конституцией.

Собирают деньги попечительские советы. Вы знаете, что это должно быть добровольно? Но, когда смотрите на то, что закупается за деньги родителей, очевидно, что школы держатся на родительских деньгах. За их счет ведутся ремонты классов, замена ламп, закупка различной техники, мебели, даже медикаментов. Встает вопрос: на что тратятся бюджетные деньги?

А вот минская школа №32, которая открылась всего два года назад, уже собирает деньги на лыжи. Планируется купить около 200 пар. Даже если они будут приобретать лыжи белорусского производства завода «Телеханы», то это получится не менее 10 тысяч рублей, почти 5 тысяч долларов. Неплохие такие лыжи получаются.

Директор школы №32 Зинаида Михайлова отказалась давать комментарий по поводу приобретения лыж, и как до сих пор без них школа справлялась.

Анна Грановская, редактор газеты «Полосатая» и мать ученика, рассказала, что в своей школе она знает, на что сдает деньги, однако не всегда довольна тем, что на них приобретается:

«В год мы сдаем около 50 рублей. Школа нам выдает отчет, куда собранные деньги были потрачены. Но я не всегда довольна тем, что приобретает попечительский совет. Теоретически, я могу повлиять на список того, что будет закупаться, однако на практике это почти что невозможно. Например, я предложила приобрести кондиционер в актовый зал, однако мне отказали в этом. Я не против того, чтобы покупать что-то нужное, но мне не нравится сдавать деньги на окна и двери. Не говоря уже о том, что каждый год мы сдаем на краску и обои».