Журналистов всех американских СМИ перестанут пускать в Госдуму РФ 1.12.2017, 19:45

Голосование по постановлению запланировали на 6 декабря.

Госдума РФ на следующей неделе рассмотрит постановление о запрете журналистам всех американских СМИ посещать нижнюю палату российского парламента. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, передает «Интерфакс».

Глава комитета также рассказала, что депутаты будут рекомендовать ввести аналогичный запрет на региональном уровне: журналисты всех американских СМИ не смогут посещать региональные законодательные собрания.

Голосование по постановлению запланировали на 6 декабря.

Запрет будет введен в ответ на решение Конгресса США, который отозвал аккредитацию пропагандистского телеканала RT (Russia Today). Никаких мер против других российских СМИ конгрессмены не принимали.

Телеканал RT по требованию американских властей ранее зарегистрировался в США в качестве иностранного агента. Такой статус в США присваивают организациям, которые занимаются лоббизмом.

В качестве ответной меры в России приняли закон, позволяющий признавать иностранными агентами СМИ, получающие финансирование из-за рубежа. Им придется маркировать свою продукцию и отчитываться о своей работе перед министерством юстиции.

За нарушение нового закона предлагается штрафовать на сумму до пяти миллионов рублей. Соответствующий законопроект пока находится на рассмотрении в Госдуме.