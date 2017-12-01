Состоялась жеребьевка ЧМ-2018 по футболу 5 1.12.2017, 20:00

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Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

В Москве, в пятницу, 1 декабря, прошла жеребьевка групповой стадии XXI чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. По ее итогам 32 команды, вышедшие в финальную часть турнира, узнали своих соперников по группам, а также города, в которых им предстоит сыграть на первом этапе.

Матчи первенства примут Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи, передает DW.

Календарь группового этапа чемпионата мира по футболу

Группа A

14.06. Россия – Саудовская Аравия (Москва)

15.06. Египет – Уругвай (Екатеринбург)

19.06. Россия – Египет (Санкт-Петербург)

20.06. Уругвай – Саудовская Аравия (Ростов-на-Дону)

25.06. Уругвай – Россия (Самара)

25.06. Саудовская Аравия – Египет (Волгоград)

Группа B

15.06. Марокко – Иран (Санкт-Петербург)

15.06. Португалия – Испания (Сочи)

20.06. Португалия – Марокко (Москва)

20.06. Иран – Испания (Казань)

25.06. Иран – Португалия (Саранск)

25.06. Испания – Марокко (Калининград)

Группа C

16.06. Франция – Австралия (Казань)

16.06. Перу – Дания (Саранск)

21.06. Франция – Перу (Екатеринбург)

21.06. Дания – Австралия (Самара)

26.06. Дания – Франция (Москва)

26.06. Австралия – Перу (Сочи)

Группа D

16.06. Аргентина – Исландия (Москва)

16.06. Хорватия – Нигерия (Калининград)

21.06. Аргентина – Хорватия (Нижний Новгород)

22.06. Нигерия – Исландия (Волгоград)

26.06. Нигерия – Аргентина (Санкт-Петербург)

26.06. Исландия – Хорватия (Ростов-на-Дону)

Группа E

17.06. Бразилия – Швейцария (Ростов-на-Дону)

17.06. Коста-Рика – Сербия (Самара)

22.06. Бразилия – Коста-Рика (Санкт-Петербург)

22.06. Сербия – Швейцария (Калининград)

27.06. Сербия – Бразилия (Москва)

27.06. Швейцария – Коста-Рика (Нижний Новгород)

Группа F

17.06. Германия – Мексика (Москва)

18.06. Швеция – Южная Корея (Нижний Новгород)

23.06. Германия – Швеция (Сочи)

23.06. Южная Корея – Мексика (Ростов-на-Дону)

27.06. Южная Корея – Германия (Казань)

27.06. Мексика – Швеция (Екатеринбург)

Группа G

18.06. Бельгия – Панама (Сочи)

18.06. Тунис – Англия (Волгоград)

23.06. Бельгия – Тунис (Москва)

24.06. Англия – Панама (Нижний Новгород)

28.06. Англия – Бельгия (Калининград)

28.06. Панама – Тунис (Саранск)

Группа H

19.06. Польша – Сенегал (Москва)

19.06. Колумбия – Япония (Саранск)

24.06. Япония – Сенегал(Екатеринбург)

24.06. Польша – Колумбия (Казань)

28.06. Япония – Польша (Волгоград)

28.06. Сенегал – Колумбия (Самара)