Состоялась жеребьевка ЧМ-2018 по футболу

Состоялась жеребьевка ЧМ-2018 по футболу5
- 1.12.2017, 20:00
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Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
В Москве, в пятницу, 1 декабря, прошла жеребьевка групповой стадии XXI чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. По ее итогам 32 команды, вышедшие в финальную часть турнира, узнали своих соперников по группам, а также города, в которых им предстоит сыграть на первом этапе.
Матчи первенства примут Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи, передает DW.
Календарь группового этапа чемпионата мира по футболу
Группа A
14.06. Россия – Саудовская Аравия (Москва)
15.06. Египет – Уругвай (Екатеринбург)
19.06. Россия – Египет (Санкт-Петербург)
20.06. Уругвай – Саудовская Аравия (Ростов-на-Дону)
25.06. Уругвай – Россия (Самара)
25.06. Саудовская Аравия – Египет (Волгоград)
Группа B
15.06. Марокко – Иран (Санкт-Петербург)
15.06. Португалия – Испания (Сочи)
20.06. Португалия – Марокко (Москва)
20.06. Иран – Испания (Казань)
25.06. Иран – Португалия (Саранск)
25.06. Испания – Марокко (Калининград)
Группа C
16.06. Франция – Австралия (Казань)
16.06. Перу – Дания (Саранск)
21.06. Франция – Перу (Екатеринбург)
21.06. Дания – Австралия (Самара)
26.06. Дания – Франция (Москва)
26.06. Австралия – Перу (Сочи)
Группа D
16.06. Аргентина – Исландия (Москва)
16.06. Хорватия – Нигерия (Калининград)
21.06. Аргентина – Хорватия (Нижний Новгород)
22.06. Нигерия – Исландия (Волгоград)
26.06. Нигерия – Аргентина (Санкт-Петербург)
26.06. Исландия – Хорватия (Ростов-на-Дону)
Группа E
17.06. Бразилия – Швейцария (Ростов-на-Дону)
17.06. Коста-Рика – Сербия (Самара)
22.06. Бразилия – Коста-Рика (Санкт-Петербург)
22.06. Сербия – Швейцария (Калининград)
27.06. Сербия – Бразилия (Москва)
27.06. Швейцария – Коста-Рика (Нижний Новгород)
Группа F
17.06. Германия – Мексика (Москва)
18.06. Швеция – Южная Корея (Нижний Новгород)
23.06. Германия – Швеция (Сочи)
23.06. Южная Корея – Мексика (Ростов-на-Дону)
27.06. Южная Корея – Германия (Казань)
27.06. Мексика – Швеция (Екатеринбург)
Группа G
18.06. Бельгия – Панама (Сочи)
18.06. Тунис – Англия (Волгоград)
23.06. Бельгия – Тунис (Москва)
24.06. Англия – Панама (Нижний Новгород)
28.06. Англия – Бельгия (Калининград)
28.06. Панама – Тунис (Саранск)
Группа H
19.06. Польша – Сенегал (Москва)
19.06. Колумбия – Япония (Саранск)
24.06. Япония – Сенегал(Екатеринбург)
24.06. Польша – Колумбия (Казань)
28.06. Япония – Польша (Волгоград)
28.06. Сенегал – Колумбия (Самара)