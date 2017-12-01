В поездах БЖД можно будет рассчитаться банковской картой 1.12.2017, 20:16

На сегодняшний день на железной дороге используют более 80 переносных терминалов для оплаты по карточкам.

В поездах межрегиональных и международных линий Белорусской железной дороги за чай и постельное белье можно будет рассчитаться банковской карточкой, передает rw.by.

Продолжается реализация проекта по внедрению оплаты услуг железнодорожного транспорта с использованием платежных POS-терминалов. Она происходит поэтапно. Сначала такая услуга стала доступна в поездах региональных линий экономкласса на направлении Минск — Осиповичи, а также в поезде межрегиональных линий № 658/657 Брест — Витебск. Теперь же проект реализуется в поездах межрегиональных и международных линий, которые формируются Белорусской железной дорогой.

На сегодняшний день на железной дороге используют более 80 переносных терминалов для оплаты по карточкам. В поездах международных линий это сделать можно во время их пребывания на белорусской территории.