Волны перемен Алексей Мельников, kasparov.ru

1.12.2017, 20:20

Алексей Мельников

Все меняется. Все зыбко. Все неустойчиво. Все уйдет и придет новое.

Министр иностранных дел России С.В. Лавров заявил, что тема Крыма "закрыта раз и навсегда". Почему он так решил? Главный аргумент — "волеизъявление жителей Крыма".

Но сегодня одно "волеизъявление", завтра другое — обратное. "Никогда не говори никогда".

Управлять будущим не по силам ни С.В. Лаврову, ни В.В. Путину. История учит.

Мало ли, что считали весной 1938 года в отношении Австрии министр иностранных дел Германии и его фюрер. Прошло 7 лет, и "закрытая раз и навсегда тема" открылась взрывным образом, и затем на десятки лет вперед "закрылась" совершенно иначе, чем мечталось коричневым поварам "закрытой темы".

Но дело не только в исторических примерах и слабых аргументах С.В. Лаврова.

Дело даже не в очевидном просчете при взятии Крыма В.В. Путиным, соучастником которого является С.В. Лавров и, следовательно, защита того, что сделано — личный интерес С.В. Лаврова, но не интерес граждан России и интерес жителей Крыма.

Главное — в том простом факте, что взятие Крыма создает очевидные и масштабные проблемы для нашей страны.

Практически ни одна госкомпания в Крыму не работает. Если всё так по-лавровски просто и "тема закрыта раз и навсегда", то что же они в Крым не идут? Санкций боятся. Вот то-то и оно — интересы их бизнеса и, следовательно, интересы российского начальства куда важнее Крыма. Есть здесь внутренний надлом.

Доказано на практике.

Грянувшее как гром решение Правительства России скрывать подрядчиков, вызванное санкциями, говорит не просто о том, что вопрос с Крымом открыт, но и об очевидной слабости нашей страны.

Декларации одно — реальность другая.

И следует смотреть правде в глаза. Крым — огромная проблема, требующая решения. А для начала — признания того, что это проблема и поиска её решения. Со стороны властей России.

Но главное — понимание гражданами России, что без решения нами проблемы Крыма серьезный рост благосостояния в стране невозможен, превращение России в современную страну невозможно.

Холодные волны Черного моря шуршат крымской галькой. "Воспоминания теснятся толпой". Волны помнят народы, правителей, корабли и города. "Веков бесплодных ряд унылый". Волны многое повидали и знают, что вечности нет на этих берегах. Всё здесь меняется. Всё здесь зыбко. Всё неустойчиво. Всё уйдёт и придет новое.

Алексей Мельников, kasparov.ru