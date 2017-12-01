Госсекретаря «союзного государства» уличили во лжи 8 1.12.2017, 20:31

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Григорий Рапота

Чиновник привел непроверенные данные во время международной конференции.

Государственный секретарь «Союзного государства» Григорий Рапота рассказал, что Беларусь является мировым лидером по количеству программистов на душу населения, сообщает БелТА. Dev.by не нашёл подтверждений этим словам.

Чиновник сделал это заявление на международной конференции «Евразийский экономический союз и Евросоюз: сотрудничество, сосуществование или конфронтация».

«Беларусь обладает хорошими компетенциями в сфере программирования, обгоняя многие страны Евросоюза — Германию, Италию и другие, — сказал Григорий Рапота. — По числу программистов на количество населения Беларусь занимает первое место в мире».

Однако имеющиеся в открытом доступе данные не позволяют подтвердить эти слова.

Так, по оценке популярного сервиса вопросов и ответов для разработчиков Stack Overflow, количество программистов в Беларуси составляет без малого 46 тысяч. Численность программистов в европейских странах, соизмеримых с Беларусью по количеству населения, значительно выше: в Греции (население — 10,8 млн) — 56 тысяч разработчиков, в Чехии (10,5 млн) — 96 тысяч, в Швеции (9,8 млн) — 156 тысяч, в Венгрии (9,8 млн) — 80 тысяч, в Австрии (8,6 млн) — 96 тысяч, в Швейцарии (8,3 млн) — 120 тысяч, в Израиле (8,2 млн) — 121 тысяча, в Болгарии (7,1 млн) — 50 тысяч.

Согласно каталогу компаний dev.by, в Беларуси насчитывается, по крайней мере, 77 тысяч айтишников разных специальностей. Эта цифра также недостаточно велика к тому, чтобы называть страну лидером по количеству программистов.

Наконец, недавний комплексный отчет о развитии белорусской ИТ-отрасли от международной консультационной компании EY говорит о 115 тысячах человек, напрямую занятых в производстве ПО и выполнении ИТ-задач широкого спектра в других секторах. При этом исследователи отмечают, что открытой статистики по количеству ИКТ-специалистов (работников, занятых в области информационно-коммуникационных технологий) в Беларуси нет.

Даже цифра в 115 тысяч (в которой немалое количество людей, которые не программируют) не позволяет говорить о том, что количество разработчиков на душу населения в Беларуси выше, чем в Израиле, Швейцарии или Швеции (по данным Stack Overflow).