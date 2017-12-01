Пять белорусских историй легионера БГК 1.12.2017, 20:47

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Легионер брестского гандбольного клуба рассказал о нелюбви к гречке, очередях на границе и понятном белорусском языке.

Угловой БГК им. Мешкова Симон Разгор на днях встретился с болельщиками в брестской кофейне Paragraph. Словенец бодро рассказывал фанам о своей жизни в Беларуси, пишет «Трибуна». К слову, у легионера прикольный акцент, так что перед чтением посмотрите короткий ролик.

А теперь – пятерка лучших историй Разгора о жизни в Беларуси.

О ненависти к гречке

– По утрам вместе с дочкой ем овсянку, а вот гречку просто ненавижу. Вы даже не представляете, как я ее не люблю. Хотя раньше ел, и все было нормально. Но все изменилось прошлом году, когда переболел менингитом. В больнице гречку давали через день, так что я ее просто переел и возненавидел. После этого твердо решил для себя: история с гречкой закончена.

Что люблю? Лазанью. Моя жена Сара обычно готовит курицу, макароны, рис. Я тоже могу приготовить рис и курицу, только временами забываю посолить :).

Об очереди на границе с Польшей

– Уф, вспоминаю свой первый день в Бресте. Точнее, на польско-белорусской границе. Проходил ее около шести с половиной часов, поэтому очень устал. Если честно, первый раз такое видел. Потом Любо Вукич сказал, что это еще нормально. Но удивился: как это нормально?!

Потом все понял. Если честно, когда переходил в БГК, немного боялся Беларуси. Но потом увидел улицу Советскую, хорошие магазины, приятных людей и понял, что Брест классный город, который с каждым годом становится лучше. Здесь постоянно открывается что-то новое. Так что в Бресте я чувствую себя хорошо, и моя семья тоже.

– Мне нравится климат в Беларуси, здесь классно. Больше всего нравится осень между 5 и 15 градусами. Зиму тоже люблю. Очень-очень нравится кататься на коньках. Если бы не гандбол, обязательно стал бы хоккеистом.

Как-то во время игровой паузы поиграл в хоккей с друзьями в Словении. Получилось смешно. Я катался, боролся, спешил, но потом кто-то остановил матч и сказал: «Эй, Симон, хватит кружиться вокруг нас! Ты надоел! Это не гандбол, а хоккей!» Но я старался.

В Бресте сейчас совсем не катаюсь, потому что опасаюсь получить травму. Я вообще исключил любую рискованную деятельность. Как-то гулял с дочкой в парке, поскользнулся, упал и ушиб ногу. Это был худший день в моей жизни! Очень переживал по поводу реакции Сергея Бебешко. Позвонил доктору, прокричал ему в трубку: «Виктор, спаси!» Он был рад помочь, но за день стало только хуже. Пришлось говорить тренеру правду. Бебешко выслушал, сначала махнул рукой и злился. Но потом приободрил и успокоил меня. Закончилось все хорошо.

О храпе в гостиницах

– Если честно, не знаю, кто там храпит. Кажется, это я :). На выезде, после тяжелой дороги или тренировки, в гостинице засыпаю буквально за две-три минуты. Любо Вукич, с которым часто делим номер, не понимает, как так можно. Он говорит: «Эй, Симон, у тебя там кнопка какая-то на шее? Как ты так быстро засыпаешь?»

Любо – нормальный парень, на храп не жалуется. А вот раньше жил в одном номере с Иманом Джамали, так он пошел к Бебешко и сказал: «Так, тренер, я не могу играть. Устал. Ночью не мог долго заснуть, потому что Разгор постоянно храпел». Потом постоянно шутили над этим.

О белорусском языке

– Ой, я его много раз слышал… Мне даже кажется, что несколько слов одинаковые со словенскими. Я знаю, что воскресенье по-белорусски – «нядзеля». Правильно говорю? Еще одно слово знаю: поросенок по-белорусски «парсюк». Так же? По-словенски – «парсичек». «Цукар»? Да знаю я, что это сахар.

Русский язык хорошо знаю и я, и моя семья, особенно дочка Эмма. Она уже здесь третий год ходит в садик. Так что иногда используем ее как переводчицу: спрашиваем у дочки, что значит то или иное слово. Жена иногда говорит: «Эмма, пошли со мной в магазин, будешь чуть что переводить».

Кажется, я уже начинаю думать по-русски. Когда приезжаю на Родину, то мыслю уже по-словенски. Как-то не только подумал на русском, но и сказал несколько слов. Мои друзья-словенцы вообще обалдели.