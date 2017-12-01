Тиллерсон назвал смехотворными слухи о своей отставке 1 1.12.2017, 20:59

Рекс Тиллерсон

Фото: Getty Images

Госсекретарь США прокомментировал слухи о своей отставке.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назвал слухи о своем уходе смехотворными. Его слова приводит РБК со ссылкой на агентство Associated Press.

Такое заявление он сделал после того, как встретился с премьер-министром Ливии Фаизом Сараджем в Государственном департаменте США. Как отмечает агентство, Тиллерсон улыбался и показывал, что его не интересуют слухи об отставке.

Президент США Дональд Трамп на вопрос хочет ли он, чтобы Тиллерсон ушел со своего поста, указал, что госсекретарь находится в здании Белого дома. «Он здесь. Рекс здесь», — сказал Трамп.

О том, что Тиллерсон может покинуть пост госсекретаря, написала газета The New York Times в четверг, 30 ноября, со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме. По словам собеседников агентства, его место займет директор ЦРУ Майк Помпео. Источники газеты отметили, что кресло главы Центрального разведывательного управления может занять республиканец Том Коттон, который является ключевым союзникомТрампа в вопросах национальной безопасности. Собеседники издания сказали, что Коттон готов стать главой ЦРУ, если ему предложат эту должность.

На это сообщение в Белом доме заявили, что Тиллерсон остается госсекретарем США. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, он продолжит быть главой Госдепа. «Весь кабинет сосредоточен на завершении первого года правления президента Трампа», — сказала представитель Белого дома.