Город «завернул» эскиз мурала украинского художника для Минска 18 1.12.2017, 21:15

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«Эксперты» посчитали, что дом лучше закрасить «жизнеутверждающим серым».

На странице стрит-арт-проекта Signal project в Facebook сегодня появился пост о том, что в Минск хотели привезти украинского художника Сашу Корбана, чтобы расписать стену дома на Могилевской, 16. Но городской совет экспертов мурал «завернул». Tut.by пыталcя разобраться, почему работу популярного в Киеве художника не согласовали в Минске.

В столице все арт-объекты, которые появляются публично, предварительно согласовывает Минский городской экспертно-художественный совет по монументальному и монументально-декоративному искусству. В совете участвуют профессиональные художники, скульпторы, архитекторы — Григорий Ситница, Максим Петруль, Владимир Зинкевич, Виктор Карако, Алексей Мартынов и другие.

«Сказали, что лучше закрасить дом „жизнеутверждающим серым“»

Для работы украинского художника Саши Корбана практически все было готово — собраны деньги, материалы и найдено место для изображения. Подобрали дом №16 на улице Могилевской в районе Института культуры. Мурал оставалось согласовать.

Руководитель Signal project Святослав Городецкий общался по поводу согласования работы с участниками и ходил на два совета. По его словам, команда не может получить от экспертов конкретного ответа, что не так с работой и почему ее не могут согласовать.

— В первый раз было требование доработать эскиз. Мы консультировались с Зинкевичем, чтобы понять, что именно не так. Но проблематично было с ним встречаться часто. На втором варианте эскиза персонаж и композиция были немного исправлены. Но официального ответа мы все равно не получили. Нам посоветовали идти на третий совет.

Городецкий говорит, что аргументация экспертов сводится к тому, что автор работы по образованию не художник, а шахтер. А девушка на эскизе, по их мнению, недостаточно грациозная.

— И нам сказали, что лучше закрасить дом «жизнеутверждающим серым», чем портить и разрушать архитектуру панельного дома.

В итоге авторы проекта не понимают, чего конкретно хочет совет, и надеются, что на предложение изобразить работу Корбана отзовутся товарищества собственников или собственники зданий. Потому как к ним, по словам Городецкого, у совета подход более лояльный.

Участник совета: «Это не художественное произведение, мягко говоря»

Один из участников совета, главный художник «Минскрекламы» Алексей Мартынов, говорит, что по этой работе не высказывался. Но он объяснил, почему участники совета не хотят давать добро на этот мурал.

— Они считают, что это не художественное произведение, мягко говоря. Это графика, которая пригодна для локального размещения на страницах журнала или на каком-нибудь вернисаже, но никак не в качестве монументального произведения, я так понимаю.

Мартынов говорит, что подобные случаи несогласования работы бывают редко.

— Молодежи это нравится, а более взрослое поколение с сомнением к этому относится. Я бы, в принципе, тоже не размещал такую продукцию, а выбрал что-то более интересное в моем понимании.

Эскиз, который предлагали совету от Саши Корбана, есть в распоряжении редакции, но автор работы не хотел бы его публиковать заранее. В целом предполагаемый мурал для Могилевской, 16 очень напоминает тот, что недавно появился в Италии. Для белорусской работы тоже изображена танцующая девушка в платье. Подробное описание можно прочитать тут.

Хотели ли бы вы, чтобы в Минске появился мурал, похожий на вот этот? Свое мнение напишите в комментариях.