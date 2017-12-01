Туск: Переговоров по Brexit не будет, пока Британия не решит вопрос границы с Ирландией 1.12.2017, 21:24

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Дональд Туск

Фото: PAP

Тереза Мэй должна в понедельник дать окончательное решение по ирландской границе.

ЕС откажется от требования к Великобритании о переговорах по переходу после Brexit и о будущем торговом пакте, если Ирландия не примет предложение Лондона по пограничным соглашениям с Северной Ирландией. Об этом в пятницу, 1 декабря, заявил президент Европейского совета Дональд Туск, передает Reuters.

«Прежде чем предлагать руководящие принципы относительно переходных и будущих отношений с лидерами, я буду консультироваться с премьер-министром Ирландии, является ли предложение Великобритании достаточным для ирландского правительства», - сказал Туск.

По его словам, если предложение Соединенного Королевства будет неприемлемо для Ирландии, это также будет неприемлемо для ЕС.

«Я понимаю, что для некоторых британских политиков это может быть трудно понять», - сказал он.

Бывший премьер-министр Польши Туск также отметил, что дал британскому премьер-министру Терезе Мэй срок к понедельнику, чтобы сделать «окончательное предложение» по ирландской границе.