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Стартовал прием заявок на «Евровидение-2018»

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  • 1.12.2017, 21:42

Определять представителя Беларуси на конкурсе будут жюри и телезрители.

Вечером 1 декабря Белтелерадиокомпания объявила прием заявок на конкурс «Евровидение-2018».

Заявки принимаются до 26 декабря. Согласно положению, опубликованном на сайте компании, отборочный тур пройдет не позднее 14 января.

В финале могут выступить до 15-ти артистов. Определять представителя Беларуси на конкурсе будут, как и в прошлом году, и жюри, и телезрители.

Победитель будет известен до 1 марта.

«Евровидение-2018» пройдёт в мае в Лиссабоне.


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