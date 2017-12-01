Стартовал прием заявок на «Евровидение-2018»1
- 1.12.2017, 21:42
Определять представителя Беларуси на конкурсе будут жюри и телезрители.
Вечером 1 декабря Белтелерадиокомпания объявила прием заявок на конкурс «Евровидение-2018».
Заявки принимаются до 26 декабря. Согласно положению, опубликованном на сайте компании, отборочный тур пройдет не позднее 14 января.
В финале могут выступить до 15-ти артистов. Определять представителя Беларуси на конкурсе будут, как и в прошлом году, и жюри, и телезрители.
Победитель будет известен до 1 марта.
«Евровидение-2018» пройдёт в мае в Лиссабоне.