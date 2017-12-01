Трещина и монолит 6 Игорь Яковенко, 7days.us

1.12.2017, 21:47

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Почему путинская Россия ни с кем никогда не сможет договориться.

Спецпредставитель США по Украине Волкер с грустью сообщил о том, что их третья встреча с Сурковым была "шагом назад". "Они (Россия) снова вернулись к своим первоначальным предложениям, - констатировал Волкер. – Может быть, это произошло по совершенно другим причинам, не имеющим отношения к Украине, просто в связи с тем, в каком состоянии наши отношения с РФ".

Суть российских предложений в том, чтобы разместить миротворцев по линии контакта между украинской армией и войсками российских марионеток "ДНР" и "ЛНР". То есть, таким образом Россия предлагает закрепить с помощью международных сил, наделенных официальным статусом ту реальность, которую сама же Россия создала своей агрессией против Украины. Вполне очевидно, что ни Украина, ни все те, кто стоит на позициях международного права и признает нерушимость границ, не согласятся с подобным предложением. Почему же Россия выдвигает и настаивает на предложении, которое явно неприемлемо для другой стороны переговоров?

В качестве причины часто называют архаичность российской политической культуры. Но это лишь часть ответа. Пример того, как в достаточно архаичном обществе достигаются компромиссы, дало достигнутое недавно разрешение политического кризиса в Зимбабве, где за согласие добровольно уйти в отставку бывший президент этой страны Роберт Мугабе должен получить $10 миллионов, иммунитет для своей семьи и неприкосновенность семейных бизнес-активов. До конца жизни ему будут платить президентскую зарплату в $150 тысяч, а его жена Грейс будет ежемесячно получать половину этой суммы.

Автор этого компромисса – новый президент Зимбабве с весьма характерным творческим псевдонимом – Крокодил. Сам компромисс может оскорблять правовые чувства представителей западной культуры, а также чувства справедливости. И, тем не менее, зимбабвийский компромисс позволил осуществить бескровную смену власти и дал надежду, что следующий президент не будет ставить перед собой цель править пожизненно.

Почему пример Зимбабве так очевидно недосягаем для России? Можно, конечно, считать, что в России еще более архаичная политическая культура, но это будет неверно. В России она тоже архаичная, но другая. Ее основой давно стали две характеристики: монолит внутри страны и трещина по ее периметру.

Эти две характеристики политической культуры в советский период были закреплены, в том числе, идеологией, в соответствии с которой внутри страны высшей ценностью было монолитное единство, а за ее пределами находился враждебный внешний мир, который отделен глубоким рвом-трещиной.

В путинской России нет никакой идеологии, нет какой-либо модели будущего мира, ее место занял миф, который, являясь основой политической культуры, воспроизводит те же архаичные характеристики, уже на более низком уровне. Если коммунистическая идеология носила квазинаучный характер, то есть притворялась наукой, то путинский миф изначально иррационален, и поэтому его адепты в принципе не способны к диалогу.

СССР вел диалог с миром и сумел-таки убедить в своей правоте чуть ли не половину планеты. Путинская Россия не способна убедить никого, поэтому сторонников просто покупает. Тупо. За деньги. Советская идеология основывалась на огромном массиве книг, в которых правда и ложь были смешаны в разных пропорциях, но в целом были выстроены в довольно стройную на первый взгляд теорию.

Написать книгу под названием "Путинизм" невозможно, поскольку невозможно придать даже видимость рациональности воровству поистине космических масштабов, обосновать его с точки зрения морали и права. Невозможно увязать воедино и обосновать логически то, что Путин ведет одновременно две войны: в Сирии и в Украине.

Владимир Соловьев, презентуя в своем "Воскресном вечере" от 26.11.2017 лидера ЛДПР в качестве кандидата в президенты, назвал его символом российской политики. И, к сожалению, это в значительной степени правда. Именно Ж. с его вечным абсурдом и есть сегодня российская политика, в которой нет ни верха, ни низа, ни логики, ни здравого смысла, а есть только истерическое самолюбование, выраженное в свое время А.В.Суворовым в восхитительно-глупой фразе: "Мы русские – какой восторг!".

Отсутствие диалога в России уходит корнями в ее историю и географию. Безграничные пространства создали то, что С.Соловьев называл "жидким элементом русской истории", давшим людям возможность ускользать из-под монолитного пресса власти и не вступать с ней в диалог-сопротивление. В России не было той основы политического диалога, которая сложилась на Западе благодаря разделению на власть светскую и духовную. РПЦ в принципе не способна на диалог, ее принципы соборности и симфонии препятствуют диалогу, позволяя православным церковникам время от времени издавать лишь нечленораздельные и малопристойные звуки. Один из последних таких неприличных звуков – о том, что убийство царской семьи было ритуальным. Вряд ли это можно считать приглашением к диалогу граждан Израиля или, например, членов Российского еврейского конгресса…

По мере уплотнения монолита власти, по мере того, как власть все больше раздавливает общество, поглощая экономику, стирая гражданское общество, все больше влезая уже и в частную жизнь, расширяется и углубляется трещина между Россией и всем остальным миром.

С Россией будут пытаться говорить, поскольку мир не может "развидеть" страну, обладающую вторыми по мощи вооруженными силами и вторыми в мире запасами ядерного оружия. Но эти разговоры все меньше напоминают диалог и все больше то, чем занимаются переговорщики с террористами. Целью разговора с Россией уже все меньше становится стремление достичь компромисса или общего понимания проблем. С Россией ведут переговоры терапевтического характера. Так врач говорит с психически больным человеком, находящимся в стадии возбуждения, чтобы снять агрессию. Путинская Россия за 17 лет настолько углубила трещину, которая всегда существовала между ней и миром, что та превратилась в ров, в глубинный смысловой и культурный разлом, непреодолимый для коммуникации.

Игорь Яковенко, 7days.us