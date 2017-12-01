США официально признали биткоин 5 1.12.2017, 21:52

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Власти США допустили биткоин на американскую биржу.

Биржевый оператор CME Group и чикагская биржа опционов CBOE Global Markets получили разрешение регулятора на запуск торгов фьючерсами на индекс биткоина. Это ещё одно подтверждение тому, что криптовалюта ещё, по крайней мере пару лет, будет поддерживаться на прежнем уровне интересом людей, пишет hi-tech.ua.

Комиссия также разрешила площадке Cantor Exchange (дочерняя структура брокерской компании Cantor Fitzgerald) торговать бинарными опционами на биткоин.

Фьючерсы позволяют продавать и покупать активы в будущем по цене, определенной в момент заключения сделки. С их помощью трейдеры могут защититься от колебаний курса биткоина, а также делать ставки на рост или снижения его стоимости.

Дата запуска торгов фьючерсами на биткоин — 18 декабря этого года. Эта новость спровоцировала рост курса с менее 10 тысяч, до $10 614 по CoinDesk.

В комиссии отметили, что биткоин и криптовалюты по-прежнему остаются в значительной степени неконтролируемым рынком.

Напомним, что одна из основных фондовых бирж США NASDAQ планировала выпустить фьючерсы на биткоин в первой половине 2018 года.