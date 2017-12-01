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Домрачева сошла с дистанции спринта в Эстерсунде

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  • 1.12.2017, 21:58
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Дарья Домрачева

После четырех промахов в стрельбе биатлонистка сошла с дистанции.

Надежда Скардино стала лучшей из белорусок в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде, передает tut.by.

Скардино, начавшая гонку в желтой майке лидера общего зачета, не допустила ни одного промаха и финишировала 12-й.

А вот для Дарьи Домрачевой гонка не сложилась. Она показывала не лучший ход по дистанции, допустила один промах на лежке, добавила еще три неточных выстрела на стойке, после чего стало ясно, что ей будет сложно даже пробиться в преследование. Домрачева решила не завершать гонку и сошла с дистанции.

Надежда Писарева (0+0) стала 32-й, Ирина Кривко (1+1) — 53-й, Дарья Юркевич (1+0) — 59-й.

Победу же одержала бывшая лыжница Дениз Херрманн (1+0) из Германии, опередившая француженку Жюстин Брайсаз (0+0) и украинку Юлию Джиму (0+0).

Завтра пройдет мужской спринт, а в воскресенье — мужское преследование.


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