Буда-Кошелево вместо Брюсселя 2 Валерий Карбалевич, sn-plus.com

1.12.2017, 22:07

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Валерий Карбалевич

Лукашенковская Беларусь является самым отсталым учеником в школе европейскости.

Брюссельский саммит «Восточного партнерства» (ВП) был скорее рутинным, скучным, чем прорывным. Кажется, Евросоюз оставил в прошлом первоначальный амбициозный замысел создать на своей восточной границе зону демократических, рыночных, проевропейских стран и вступить в реальную конкуренцию с Россией за контроль над регионом Восточной Европы и Закавказья.

Точнее сказать, сама цель осталась. Но подход ЕС к странам-партнерам стал более прагматичным и реалистичным. Пришло осознание, что политика — это искусство возможного.

И если рассматривать ситуацию с такой более приземленной, реалистической точки зрения, то Брюссельский саммит зафиксировал очевидный прогресс ВП. Тем странам, которые стремятся к более тесной интеграции в европейское сообщество, ЕС делает заметные шаги навстречу. Грузия, Молдова и Украина подписали соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Они имеют безвизовый режим с ЕС, зону свободной торговли. Им предложен новый этап интеграции — приоритетное партнерство. При проведении необходимых реформ этот формат предусматривает присоединение к таможенному, энергетическому, цифровому союзу ЕС, шенгенской зоне, общему авиапространству.

И только Беларусь здесь составляет исключение, в некотором смысле выпадает из этого процесса. Она является самым отсталым учеником в школе европейскости.

Правда, в этот раз, впервые в истории саммитов ВП, в Брюссель был приглашен сам Лукашенко, что стало для официального Минска определенным прорывом европейской изоляции. До самого последнего момента было неизвестно, поедет ли диктатор в столицу ЕС. Белорусские власти держали интригу до последнего. Как писал английский писатель Сомерсет Моэм, чем больше актер, тем больше пауза.

Но А. Лукашенко решил не ехать в Брюссель. Белорусскую делегацию возглавил министр иностранных дел В. Макей. На наш взгляд, на то есть несколько причин.

Во-первых, не было предусмотрено подписание каких-либо серьезных документов о сотрудничестве ЕС с Беларусью. Стороны завизировали лишь транзитно-транспортное соглашение. Анонсированный Меморандум о взаимопонимании между Евросоюзом и нашей страной так и не был подписан в Брюсселе. И это объективно снижало уровень представительства белорусской делегации. Сам А. Лукашенко предпочел визиту в столицу ЕС поездку в Буда-Кошелёвский район. Именно этим он объяснил свое отсутствие на саммите: «С той повесткой дня, с тем, что там, в Брюсселе, происходит, министр всегда справлялся и справится на этот раз».

Во-вторых, не удалось договориться о встречах, двусторонних переговорах А. Лукашенко с лидерами некоторых влиятельных государств ЕС. А ехать в Брюссель, чтобы встретиться с лидерами постсоветских стран — это несерьезно. С ними он регулярно встречается на саммитах СНГ.

В-третьих, А. Лукашенко в Брюсселе могли ожидать неприятные сюрпризы. Возможно, на самом форуме Беларусь вспомнили бы как страну, где нарушаются права человека. Журналисты могли задать в кулуарах неприятные вопросы. Некоторые организации загодя объявили, что проведут у здания саммита или на самом саммите акцию протеста против политики белорусского диктатора. А. Лукашенко от таких нормальных проявлений свободного общества давно отвык, так как его визиты в страны СНГ или Азии осуществляются в весьма комфортных условиях. Он даже во время поездки в белорусские регионы встречается только с тщательно подобранными и подготовленными людьми, представляющими «народ».

В-четвертых, Россия не очень довольна процессом улучшения отношений Беларуси с Западом, и поездка А. Лукашенко в Брюссель могла бы вызвать негативную реакцию со стороны Москвы. Дескать, у нас с ЕС сейчас острый конфликт, а ты едешь к нашему врагу.

В-пятых, А. Лукашенко считает, что его поездка в Брюссель была бы большим подарком ЕС, которого тот не заслужил. Этот сигнал надо читать так: Беларусь больше важна для Евросоюза, чем Европейский союз для Беларуси. У официального Минска есть определенное разочарование итогами нормализации отношений с Европой. Ожидаемого потока финансов и инвестиций из ЕС не случилось. Не удается договориться по визовым вопросам. Брюссель тормозит подготовку рамочного соглашения о партнерстве и добрососедстве. Поэтому месседж, который этим демаршем Минск посылает ЕС, звучит так: если хотите углубления процесса нормализации отношений, то платите больше, делайте встречные шаги.

Однако, на наш взгляд, отказавшись от поездки в Брюссель, А. Лукашенко проиграл.

Действительно, с точки зрения практических результатов в виде подписанных документов этот визит выглядел бы пустым. Но стоит спросить: а каковы результативность и эффективность саммитов СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, которые глава Беларуси посещает несколько раз в год?

В прежние времена А. Лукашенко готов был с радостью ехать в Европу на выставку, экономический форум (Литва, 2009 год), конференцию или 40-минутную аудиенцию у Папы Римского. А теперь отказался от официального визита на саммит в столицу ЕС.

Уже отмечалось, что Брюссельский саммит был рутинным, скучным, прошел без сенсаций, скандалов, СМИ даже не за что было зацепиться. И на этом фоне появление А. Лукашенко в столице ЕС стало бы главной новостью. Правитель Беларуси оказался бы в информационном эпицентре, стал бы главной звездой саммита. Причем, судя по всему, он сидел бы рядом с Ангелой Меркель (Владимир Макей как раз оказался по правую руку от немецкой канцлерин). Фото диктатора Беларуси и главы правительства Германии стало бы главным символом этого саммита.

Накануне саммита вопрос о том, поедет ли сам Александр Лукашенко в Брюссель, очень сильно интересовал европейских политиков и дипломатов. Его публично озвучил федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время недавнего визита в Минск. Этот вопрос был определенным тестом, маркером того, насколько руководитель Беларуси самостоятельный, независимый от России.

И отсутствие А. Лукашенко в Брюсселе побудило европейских политиков и дипломатов к довольно негативному для имиджа белорусского диктатора выводу. Он примерно такой, который сейчас доминирует в социальных сетях: Путин не пустил. Дескать, накануне саммита В. Макей съездил в Москву за разрешением и не получил его. В итоге все выглядит так, что А. Лукашенко слабый, несамостоятельный, зависимый от России. Украинские СМИ на фоне шпионского скандала сейчас дружно называют Беларусь российской марионеткой. Общее настроение европейских политиков четко выразила президент Литвы Даля Грибаускайте: «Я считаю, что это демонстрирует то же самое, что демонстрировали военные учения — на своей территории хозяйничает Москва, а не Беларусь, не Минск. И решения, кому и куда ехать, принимает Москва, а не Минск».

В результате девальвируются все усилия МИД по созданию нового образа Беларуси как независимого игрока, миротворца, нейтрального модератора, донора безопасности, имиджа Минска как Хельсинки-2.

Создается впечатление, что А. Лукашенко с возрастом стал терять свое острое политическое чутье, перестал чувствовать пульс времени. Выбор Буда-Кошелёва вместо Брюсселя представляется очень символичным. Глухая провинция вместо столицы Европы, провинциальность вместо европейскости. Это и есть белорусский выбор.

После четырех промахов в стрельбе биатлонистка сошла с дистанции.

Валерий Карбалевич, sn-plus.com