ВВС Польши получат ракеты, от которых Су-35 будет не до смеха 3 Александр Коваленко, sprotyv.info

1.12.2017, 22:26

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Польша станет первой страной в Восточной Европе, граничащей с РФ и имеющей на вооружении столь дальнобойные ракеты класса «воздух-воздух».

Намедни многие обсуждали согласие США продать Польше РСЗО HIMARS, так же выполняющие и функции ОТРК, но почему-то мимо внимания наших любимых СМИ прошло и согласие агентства министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) на продажу полякам 150 ракет AIM-120C-7 AMRAAM.

А теперь главное, что же такое AIM-120 AMRAAM и почему поляки данной продаже должны так радоваться?

Прежде всего, ракеты Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile — относятся к всепогодным управляемым ракетам класса «воздух—воздух» средней дальности и способны поражать воздушные объекты за пределами прямой видимости. Именно эти ракеты обеспечили ВВС НАТО тотальное превосходство в небе над Косово, в 1999 году и именно ими было уничтожено шесть МиГ-29 ВВС Сербии.

Что же до AIM-120C-7, то это ракеты третьего этапа модернизации ракет данного класса, P3I Phase 3, благодаря которому С-7 обладает в своем классе наибольшей дальностью поражения целей, а именно – более 120 км!

ВВС Польши в свою очередь получат достаточное количество ракет данного класса, дабы обеспечить ими 48 истребителей Lockhed Martin F-16C/D Block 52. К тому же, Польша станет первой страной в Восточной Европе, граничащей с Россией и имеющей на вооружении столь дальнобойные ракеты класса “воздух-воздух”, обеспечивающие уничтожение противника без прямого контакта.

Одним словом, переиграли, или доигрались, решать уже вам.

Александр Коваленко, sprotyv.info