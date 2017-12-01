Лукашенко: Всебелорусский съезд 1917 года отражал идею самоопределения Беларуси 2 1.12.2017, 22:35

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Видимо, скоро признает и БНР.

События 1917 года способствовали стремлению белорусов жить в своем доме. Об этом говорится в приветствии Александра Лукашенко, направленном гостям и участникам конференции «События 1917 года в исторических судьбах Беларуси», которая проходит в БГУ, передает tut.by.

Обращаясь к участникам конференции, диктатор подчеркнул, что важнейшим событием тех лет был Первый Всебелорусский съезд, отражавший идею самоопределения Беларуси, которая шла снизу, от инициативы народных масс.

«Это народное собрание продемонстрировало важнейшие ценности, значимые для нас до настоящего дня: свое государство, его социальный характер и тот факт, что только народ, его воля, коллективный разум и лидеры могут стать подлинным источником независимости, — говорится в приветствии Лукашенко. — Обращаясь на Всебелорусских народных собраниях к мнению тех, кто своим трудом создает наши богатства, видим и второй урок истории нашей государственности: только единство всех нас, всего нашего белорусского народа является гарантом выбора и сохранения самостоятельного пути развития».

Правитель также подчеркнул, что на Всебелорусском съезде в 1917 году выразительно прозвучала фундаментальная идея — создание своего университета.

«Сегодня мы еще больше понимаем, что без образования, без науки мы не сможем укрепить независимость нашего государства. Ибо основная его цель — создание не только материальных, но и духовных основ для развития человека», — обратился к участникам конференции диктатор и пожелал им плодотворных дискуссий, здоровья, творчества и новых достижений «на благо нашей родной Беларуси».

Первый Всебелорусский съезд был созван в декабре 1917 года Великой белорусской радой. Рада съезда, образованная на его заседаниях, стояла у истоков создания Белорусской народной республики (БНР) — национального белорусского государства.

На первом заседании Всебелорусского съезда присутствовали 1872 делегата, из них 1167 с правом решающего голоса, которые представляли широкие слои населения Беларуси. Из общественно-политических группировок были представлены: беспартийные землячества, фракции эсеров, большевиков, меньшевиков и интернационалистов, представители земств, городских управ, профсоюзов.

Съезд признал право белорусского народа на самоопределение и демократическую форму правления. На съезде были избраны Рада съезда из 71 представителя различных партий и исполком Рады. После долгих дискуссий в ночь с 17 на 18 декабря была принята резолюция: Первый Всебелорусский съезд постановил неотлагательно организовать из своего состава орган краевого управления в лице Всебелорусского Совета крестьянских, солдатских, рабочих депутатов, который становится во главе управления краем.

Большевистские депутаты принимали участие в съезде. Но после того как съезд принял резолюции о фактическом роспуске городской власти, которая контролировалась коммунистами, ночью 17 декабря большевики приняли решение окружить красногвардейцами здание, где проходил съезд, а делегатов отправить по домам.

После разгона съезда Рада работала подпольно. В феврале 1918 года 1-й Уставной грамотой Исполком Ра­ды Все­бе­лорус­ско­го съез­да объявил себя властью в Беларуси и образовал правительство (Народный секретариат). 25 мар­та, в уловиях немецкой оккупации, 3-й Уставной грамотой была образована Белорусская народная республика, про­воз­гла­ша­вшая себя не­за­ви­си­мым и свободным го­су­дар­ст­вом.

В современной Беларуси с 1996 года раз в пять лет проходят Всебелорусские народные собрания, на которых присутствуют министры, депутаты, главы регионов. Со всей страны приезжают делегаты из числа лучших сотрудников больших предприятий, деятелей науки и культуры. На собраниях оцениваются действия власти за прошедшие пять лет и определяются основные направления и параметры развития государства, принимается план экономического и социального развития страны на предстоящий пятилетний срок.