Белорус попал в топ-50 самых значимых персон по версии Bloomberg 1.12.2017, 23:00

Игорь Тульчинский

Уроженец Минска построил империю, насчитывающую более 600 сотрудников в 26 офисах по всему миру.

Уроженец Минска Игорь Тульчинский попал в топ-50 значимых персон по версии Bloomberg в связи с активным развитием руководимой им компании WorldQuant, которая управляет портфелем активов в 5 млрд долларов, переадет tut.by.

Как сообщает Bloomberg, Игорь Тульчинский построил империю, насчитывающую более 600 сотрудников в 26 офисах по всему миру. Но теперь компания запустила совместное предприятие с одним из самых крупных хедж-фондов Уолл-стрит — Millennium Management LLC для управления внешним капиталом от некоторых крупнейших институциональных инвесторов в мире, включая пенсионные и суверенные фонды, которые собирают от 200 до 300 миллионов долларов США каждый. Только за последний год WorldQuant добавила еще 100 сотрудников и открыла офисы в Кембридже, штат Массачусетс, в Хошимин.

Игорь Тульчинский родился в 1966 году в Минске в семье музыкантов. Его отец Александр изготавливает скрипки, а мать Римма — пианист. Они эмигрировали из СССР в США вместе с сыном в 1977-м.

Игорь Тульчинский закончил Техасский университет в Остине и получил MBA в сфере финансов и бизнеса в университете Пенсильвании.

В 1988 году его пригласили в компанию AT&T Bell Laboratories как ученого и исследователя. Затем работал в Timber Hill Group LLC, изучая компьютерные стратегии инвестирования и разрабатывая алгоритмы.

В 1995 году Тульчинский присоединился к Millennium Management, где быстро продвинулся в ряды топовых работников. В 2007-м основал WorldQuant.

WorldQuant — алгоритмический фонд, основанный на количественных методах инвестирования. Фонд был основан Тульчинским в 2007 году, и в его основе лежит этот принцип. Занимаясь поиском закономерностей среди потоков информации в мире взаимосвязанных данных, WorldQuant привлекает как можно больше лучших умов, способных решить текущие задачи. Алгофонд находится в авангарде новой эры количественного инвестирования, где умение извлекать факты из миллиардов бит информации более ценно, чем традиционный фундаментальный анализ.

«Гениальность достаточно равномерно распределена по всему миру, чего нельзя сказать о возможностях для ее реализации, — отмечает 51-летний Игорь Тульчинский. — Мы предоставляем такую возможность».

С этой целью в WorldQuant разработали бизнес-модель, согласно которой сотни ученых, включая 125 докторов наук со всего мира, а также сотни фрилансеров на основе экономических данных и информации с финансовых рынков ищут скрытые закономерности — паттерны. Это сердце организации. Тульчинский называет их «Фабрикой алгоритмов» (Alpha Factory).

В топ-50 значимых персон вошли также постпред США при ООН Никки Хейли, владелец Amazon Джеф Безос, американский бизнесмен Илон Маск, глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном по Brexit Мишель Барнье.