В Испании зазвучала песня на белорусском языке 1.12.2017, 23:15

Таня Горошко

На испанском инди-диско-лейбле вышла песня на белорусском языке.

В Испании на лейбле Golden-Soul-Records вышла песня на белорусском языке «Liquid» («Плавающий звук»). Её записала минская певица Таня Горошко вместе с испанским инди-дэнс-музыкантом Джеймсом Родом, передает «Еврорадио».

Музыканты работают вместе около года, обычно делают англоязычные песни. А тут Джеймс предложил Тане спеть на национальном языке.

Лидер группы Tanin Jazz Таня Горошко. Фото из соцсетей

«Мне нравится тот факт, что люди из Испании стараются меня поддержать, предлагают, чтобы я писала на своём родном языке. Им интересен язык страны, в которой я живу... Правда, сначала они написали, что я русская певица, потом исправили, — смеётся Таня Горошко. — Мне кажется, получилась интересная работа. Современная. У трека мистическое и своеобразное настроение».

Текст для песни певица написала сама. До сих пор белорусский язык звучал в Танином танцевальном проекте, был выпущен ЕР «Агні гарадоў». Новый трек вышел в сборнике «OLD SCHOOL DISCO FRIENDSHIP».

Совместные треки Тани Горошко и Джеймса Рода в основном звучат на диджейский сборниках и радио, специализирующихся на инди-диско.

«Благодаря этой коллаборации, мне всё больше предложений приходит по сотрудничеству с разными артистами со всей Европы. Это очень приятно. В будущем я планирую тур по Испании».

1 декабря Таня Горошко с проектом Tanin Jazz выступит в ресторане Feelini.