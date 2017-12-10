Победителю «Евровидения – 2017» пересадили сердце 10.12.2017, 8:12

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Сальвадор Собрал

Фото: EPA

Успешная операция прошла в Лиссабоне.

Победитель "Евровидения-2017" Салвадор Собрал перенес операцию по пересадке сердца, сообщает в субботу, 9 декабря, британское издание The Telegraph (перевод – dw.com). Португальский певец с детства страдает от порока сердца.

Врачи больницы Санта-Крус в Лиссабоне, где проходила операция, рассказали журналистам, что трансплантация прошла успешно. В настоящий момент Собрал находится в реанимации. "Будем надеяться, что он сможет восстановиться, чтобы вести нормальную жизнь", - заявил глава отделения кардиохирургии Мигель Авеказис.

Последние три месяца певец провел в больнице, ожидая новое сердце.

Салвадор Собрал стал первым представителем Португалии, который одержал победу на "Евровидении". На конкурсе в Киеве он исполнил джазовую балладу с элементами фадо "Amar pelos dois".