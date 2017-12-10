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«Молодой фронт» потребовал освободить политзаключенных

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  • 10.12.2017, 8:27
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Режим Лукашенко продолжает удерживать заложников.

«Молодой фронт» требует освобождения политзаключенных. Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист Александр Швед.

«Режим Лукашенко продолжает удерживать в тюрьмах политзаключенных и проводить репрессии против инакомыслящих.

К 7 годам тюрьмы по сфабрикованному делу приговорен известный краевед Александр Юркойть. Против правозащитника Михаила Жемчужного, который находится в колонии в Горках, применяется физическая сила и психологическое давление. Продолжается давление на заключенных Илью Воловика, Дмитрия Техановича, Вадима Бойко, Филиппа Иванова, Дмитрия Полиенко.

По сфабрикованному делу находится под следствием глава независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич и руководитель Минской городской организации профсоюза РЭП Игорь Комлик.

Требуем немедленного освобождения и реабилитации всех политических заключенных Беларуси, среди которых: Аватаров Тарас, Бойко Вадим, Воловик Илия, Жемчужный Михаил, Иванов Филипп, Моцная Ирина, Полиенко Дмитрий, Теханович Дмитрий, Юркойть Александр.

Минск, Х съезд Молодого Фронта, 9 декабря 2017 года».


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