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«Вечерний Ургант» снял пародию на известную рекламу

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  • 10.12.2017, 8:34
  • 4,481

Видео объясняет, как правильно подкармливать птиц зимой.

Музыкальная студия Александра Гудкова & рэпер Витя АК-47 выпустили ролик «Советы, как правильно кормить птиц зимой».

Это пародия на популярную в Сети рекламу одного из российских онлайн-казино.

Оригинальный вирусный ролик набрал уже почти три с половиной миллиона просмотров.

Видео, в котором снялся Ургант, вместо того, чтобы привлечь новых пользователей в интернет-казино, объясняет, как подкармливать птиц зимой.


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