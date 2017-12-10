«Вечерний Ургант» снял пародию на известную рекламу 1 10.12.2017, 8:34

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Видео объясняет, как правильно подкармливать птиц зимой.

Музыкальная студия Александра Гудкова & рэпер Витя АК-47 выпустили ролик «Советы, как правильно кормить птиц зимой».

Это пародия на популярную в Сети рекламу одного из российских онлайн-казино.

Оригинальный вирусный ролик набрал уже почти три с половиной миллиона просмотров.

Видео, в котором снялся Ургант, вместо того, чтобы привлечь новых пользователей в интернет-казино, объясняет, как подкармливать птиц зимой.