«Получила в наследство не только жилье, но и долги по кредиту» 11 10.12.2017, 8:38

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Мать двоих детей из Ляховичей оказалась в непростой ситуации.

Чужие долги – тяжкое бремя. Подтверждение тому – история читательницы сайта belchas.by из города Ляховичи Брестской области. Ксения Георгиевна обратилась в редакцию скорее за информационной поддержкой. «В моей ситуации изменить уже ничего нельзя, но хочется предостеречь других», – пояснила 38-летняя мать двоих детей.

С супругом они в последнее время хозяйство вели порознь, хоть и жили под одной крышей: у каждого свои дела, отдельный бюджет. Единственное, что связывало, так это дочери. Муж давал деньги на их содержание, как мог, участвовал в воспитании. Но в мае этого года случилась беда – отец детей погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Немного оправившись от беды, Ксения решила разобраться с недвижимостью. Однако в нотариальной конторе узнала, что в наследство ей достается не только жилье, но и… долг погибшего мужа. Оказывается, он взял в банке кредит, эквивалентный 2 тыс. американских долларов.

«О кредите я понятия не имела, хотя… Зимой муж принес домой большой телевизор, и я спросила, откуда деньги на такую дорогую покупку, но он не удостоил меня ответом, – рассказала собеседница. – Почему я должна выплачивать этот кредит, не я же его брала?!»

– Многие граждане ошибочно полагают: нет кредитополучателя – значит, не нужно гасить кредит. Это, к сожалению, не так. Важно знать, что наследникам наравне с материальными благами переходят и обязательства умершего, – пояснила нашему корреспонденту начальник юридического сектора Барановичского филиала № 802 ОАО «АСБ «Беларусбанк» Илона Макаревич. – Статьей 1086 Гражданского кодекса регламентировано: каждый принявший наследство отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему имущества.

Если бы читательница не вступала в наследство, ей не пришлось бы гасить кредит умершего мужа. В данном случае ситуация осложнилась еще и тем, что существование кредита всплыло только через полгода, и накопилась задолженность.

– Вступление в наследство осуществляется по прошествии 6 месяцев со дня смерти наследодателя, тогда и становится известно, что передается наследнику, – прокомментировала Илона Макаревич.

Как сообщили в кредитном отделе филиала № 802 ОАО «АСБ «Беларусбанк», в случае смерти кредиторов проблем с кредитами, переданными по наследству, у банка, как правило, не возникает. Наследники выплачивают их в добровольном порядке. В последнее время прибегать к помощи судов не приходилось.