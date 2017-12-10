Белорусский вратарь «Кливленда» стал третьей звездой в дебютном матче АХЛ 10.12.2017, 8:51

Иван Кульбаков

Фото: pressball.by

Иван Кульбаков отразил 29 из 31 броска в игре против «Чикаго».

«Кливленд» потерпел поражение от «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ — 0:3. В составе хозяев дебютировал белорусский голкипер Иван Кульбаков, сообщает pressball.by.

Наш соотечественник пропустил две шайбы и отразил 29 из 31 броска по своим воротам (93,5%). Кульбаков был признан третьей звездой поединка.

Кливленд — Чикаго — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Шайбы: 0:1 — Лингберг (Уэллман, Гаррисон, 47.35). 0:2 — Томпсон (Беннет, 52.23). 0:3 — Меган (60.00 — в пустые ворота).

Напомним, ранее в этом сезоне Кульбаков выступал в ECHL за «Куад Сити Мэллардс», где сумел установить рекорд клуба по сэйвам за игру (57).