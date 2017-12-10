Дом на крыше многоэтажки: Как минчане делают общественное своим 12 10.12.2017, 9:13

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Фото: tut.by

Не все жильцы многоквартирных домов ограничиваются лишь квартирами в них.

Бывают случаи, когда люди улучшают свои условия за счет общего пространства. Например, строят лоджию на козырьке подъезда или дом… на крыше дома. Портал tut.by.

собрал самые лучшие примеры.

Квартира с личным входом и парковкой

Фото: tut.by

В Уручье в обычной многоэтажке на десять подъездов есть квартира с отдельным входом. Хозяева обустроили вход на свой вкус, выложили крыльцо плиткой, а прилегающую ко вхoду территорию — с виду обычный подъезд — обнесли забором. В итоге получился и цветник, и парковка для авто.

— Там живет пара среднего возраста. В окно часто наблюдаем, как женщина копается в цветнике. Нравится — ну и пусть занимается. Мы к этому относимся спокойно. Знаю, что некоторые возмущаются тем, что они используют общую придомовую территорию для парковки только своего авто. По мне, так тут ничего страшного нет. Они смотрят за этой территорией, и это единственный вход в дом, который отлично выглядит, — рассказала жительница дома Ольга.

Председатель ТС этого дома рассказал, что нынешним хозяевам квартира уже досталась с личным входом.

— Ничего переделывать им не пришлось. Видимо раньше эта квартира вообще была в нежилом фонде. В ней высокие потолки, не такие, как в остальных квартирах, — рассказали в ТС. — Личный вход в квартиру получился благодаря нестандартной конструкции дома и этот вход — единственный способ попасть туда.

Квартира-подъезд на ул. Коммунистической

Фото: tut.by

В свое время эта квартира, которая занимает два этажа вместе с подъездом, продавалась по самой высокой цене в городе — за несколько миллионов долларов. Теперь — за миллион.

Уникальность жилья в том, что его хозяйке принадлежит подъезд до третьего этажа. Остальные жильцы сталинки пользуются другим входом.

Видимо на правах отдельного входа в квартиру, хозяева огородили и часть тротуара.

Так выглядит вход в квартиру изнутри. Раньше это был вход в подъезд.

Дом на крыше дома

Фото: tut.by

Есть в Уручье и еще одна достопримечательность: дом на крыше кирпичной многоэтажки.

Местная жительница рассказала:

— В этом доме когда-то построил себе квартиру бывший главный архитектор Первомайского района. Квартира двухуровневая, а в домике на крыше типа зона отдыха — баня, бильярд. Пару лет назад квартира с домом продавались. Сам же хозяин переехал в Америку.

Лоджия на козырьке подъезда

Фото: tut.by

Вспоминается также история с лоджией, которую хозяйка обустроила на козырьке подъезда. Такое решение, правда, далось ей с большой нервотрепкой: соседка Инесса, что живет этажом выше, подала на нее в суд.

Инесса была уверена: надстройка лоджии на козырьке прошла под предлогом внутренней перепланировки квартиры и снизила потребительское качество дома. Было у женщины и сомнение насчет безопасности такой конструкции. Но официальные комментарии администрации подтверждают: все законно.