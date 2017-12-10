Пятый Путин 7 Виталий Портников, espreso.tv

10.12.2017, 9:18

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Виталий Портников

Почему в этой ипостаси персонаж особенно опасен.

После выдвижения Владимира Путина в президенты России трудно рассчитывать на комментарии, которые связаны с определением будущего политического курса этой страны. Наблюдатели - да что там наблюдатели, обычные жители Российской Федерации - прекрасно понимают, что никаких выборов не будет, что речь идет об обычной процедуре продления полномочий главы государства на следующий срок.

Таким образом, ожидать каких-либо серьезных изменений в российской политике не стоит. Был Путин - будет Путин. Какие изменения?

Между тем, такая простота анализа не учитывает политической биографии Путина. 17 лет его правления вовсе не статичны. Они изменяли страну, но меняли и самого Путина. И на самом деле Путин - это не какой-то один политик. Существует, по меньшей мере, пять Путиных - и пятый как раз появляется сейчас, на наших глазах.

Первый Путин - это Путин периода 1999-2003 годов. Этот Путин воспринимается как преемник Бориса Ельцина, он окружен ельцинскими соратниками, стеснен в принятии политических решений и очень осторожен. Если кто-то и становится жертвой его действий - то это не результат его личной воли, а кланового консенсуса.

Этот Путин исчезает даже не по своему желанию, а потому, что клановый консенсус взрывается «делом ЮКОСа» и арестом олигарха Михаила Ходорковского. Многие ведущие игроки прошлых лет - среди них премьер-министр Михаил Касьянов и глава администрации президента Александр Волошин - уходят со сцены.

Появляется второй Путин, Путин 2003-2008 годов. Это куда более решительный правитель, у трона которого появляется все больше собственных, а не чужих соратников и выдвиженцев. У этого Путина куда больше силы и возможностей, режим начинает обретать формы безальтернативности и авторитаризма, окончательно исчезает конкуренция и дискуссия.

При этом Путин остается уважаемым участником всех серьезных международных форматов, партнером Запада. Но в 2008 году Путину приходится отказаться от поста президента - формально из-за невозможности изменить Конституцию - и передать пост первому вице-премьеру Дмитрию Медведеву.

Появляется третий Путин, Путин 2008-2012 годов. Медведев воспринимается многими как надежда на «оттепель», на постепенный отказ от авторитаризма, на демократизацию и модернизацию России. Путин - пока что премьер-министр - никак не мешает такому восприятию реальности, хотя и сохраняет в своих руках рычаги управления.

И все же уверенности в том, что он вернется в кресло президента, нет до момента пресловутой «рокировки». И только после обмена должностями между Путиным и Медведевым начинает проявляться четвертый Путин - Путин периода крымской аннексии и нападения на Украину, ссоры с Западом, окончательного «завинчивания гаек» в самой России.

Из авторитарного режим начинает превращаться в тоталитарный. Но и этот Путин отживает свое. Каким будет пятый?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять цели первых четырех. Первый Путин учился власти - ему это было непросто, он никогда не был в публичной политике, а на высоких должностях появился только за пару лет до своего возвышения.

Второй Путин утверждался у власти, используя элитные противоречия и те возможности, которые дало ему понимание должности.

Третий Путин был занят сохранением власти и возможностей в двусмысленной ситуации «преемничества».

Четвертый Путин - это Путин реванша, Путин доказательства того, что никакой альтернативы ему нет и быть не может. Но это доказательство далось ему тяжелой ценой - и на внешней арене, и в самой России.

Пятому Путину нужно будет спасти четвертого, его власть, влияние и деньги.

Поэтому пятый Путин будет Путиным компромисса и сохранения лица, Путиным договоренностей на внешней арене и цементирования власти внутри страны.

Первые проблески этого Путина мы увидели в реакции на Олимпиаду, от участия в которой Россия отстранена. То, что Путин выступил за участие российских спортсменов под нейтральным флагом - это речь не четвертого, а пятого Путина.

Четвертый Путин бойкотировал бы Олимпиаду, на это рассчитывали и заточенные под реваншистский курс СМИ. Но произошло другое - и это изменение тональности будет чувствоваться не только в подходах к Олимпиаде, но и в подходах к украинскому кризису, Сирии, КНДР.

Для Украины - как это ни парадоксально прозвучит - пятый Путин намного опаснее четвертого. С таким Путиным Западу будет договориться гораздо проще, чем с предыдущим. Тем более, что сторонников такой договоренности и в западном истеблишменте немало.

Но не стоит думать, что пятый Путин вдруг станет доброжелателем Украины. Нет, он будет пытаться договориться о нас без нас, стараться вернуть свое влияние в нашей стране с помощью дипломатических ловушек, агентов влияния, диверсий и пропаганды.

И это куда опаснее открытой войны. Четвертый Путин заставил Украину увидеть, что Россия не брат, а враг и консолидироваться в борьбе с этим врагом. Пятый Путин сделает все возможное для разрушения этой консолидации.

Виталий Портников, espreso.tv