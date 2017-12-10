Сколько стоят подержанные авто в Польше: Цены на «ходовые» модели 8 10.12.2017, 9:32

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Польша – одна из лидеров по б/у автомобилям, покупаемым соседями с востока.

Издание Autonews.ua начинает новый проект. Журналисты будут мониторить иностранные сайты по продажам авто и сравнивать цены на самые популярные нерастаможенные б/у автомобили.

Первая страна, в которую заглянуло издание — Польша. Согласно свежему рейтингу польского автожурнала «Motor», лидеры подержанных авто, которыми чаще всего интересуются покупатели, выглядит так:

Audi A4 (поколение B7)

BMW 3 (E90)

Renault Megane (III)

Opel Astra (H)

Volkswagen Passat (B6)

Audi A6 (C6)

Toyota Avensis (III)

Skoda Octavia (II)

Ford Focus (II)

Honda Civic (VIII)

Самые популярные площадки, на которых смотрят цены поляки и украинские «авто бизнесмены»- это olx.pl, otomoto.pl, allegro.pl, autoscout24.pl, autogielda.pl. Цены на сайтах указаны преимущественно в злотых. Курс: 1 евро — примерно 4,2 злотых.

Audi A4 (поколение B7)

В среднем цены на Audi A4 2004-2008 годов выпуска колеблются от 17 тыс до 29 тыс злотых. Их заявленный пробег — от 170 тыс до 300 тыс км. Хотя, к примеру, есть объявление от фирмы, которая продает 2005 года выпуска с пробегом всего 215 км за 18999 злотых (примерно 4300 евро).

BMW 3 (E90)

Вилка цен на такие автомобили — от 21 тыс до 55 тыс злотых, а средний пробег — около 200-250 тыс километров. Все, что продается дороже 40 тыс злотых, имеет, как правило «полный фарш» в плане комплектации и одного хозяина.

Renault Megane (III)

Эта модель Renault за 4-10 тыс злотых окажется откровенным автохламом — или ржавыми, или битыми после ДТП. Средние цены на Megane колеблются в пределах 15-20 тыс злотых. За эти деньги можно рассчитывать найти авто 2010-2011 годов выпуска. Все, что новее, уже стоит 35-40 тыс злотых.

Opel Astra (H)

Бюджетные автомобили, которые на польском рынке в среднем стоят от 10 тыс до 22 тыс злотых. Это рабочие лошадки — у доброй половины выставленных на продажу авто пробег перевалил за 180 тыс км.

Volkswagen Passat (B6)

Средние цены на польских сайтах — от 20 тыс до 34 тыс злотых. К слову, разрыв между самыми высокими ценами в объявлениях относительно небольшой. Предел цен — 50-65 тыс злотых.

Audi A6 (C6)

Audi A6 (C6), который в 2006 году получил титул «Автомобиля планеты» , поляки без особых реверансов продают по цене от 23 тыс до 50 тыс злотых. Стоит понимать, что на этих автомобилях в Польше ездили, и ездили много: у каждого десятого A6 заявленный пробег от 300 тыс км. Но и стоимость таких «бегунов» держится ближе к нижней планке, редко превышая 27-28 тыс злотых.

Toyota Avensis (III)

Средняя цена этой модели на б/у рынке — порядка 40 тыс злотых, хотя, есть немало предложений и по 30-35 тыс. Верх упирается аж в 100 тыс злотых и больше, но нужно понимать, что это автомобили 2015-2017 годов с небольшими пробегами.

Skoda Octavia (II)

Популярность Октавии легко объяснима — она недорогая, потребляет немного топлива и является хорошим выбором для семьи. Количество предложений на крупных автосайтах до ходит до 2000. Можно найти варианты за 16 тыс злотых, но идеальная середина находится в пределах 24 тыс злотых. Средний пробег немаленький — за 180 тыс км.

Ford Focus (II)

Еще один «народный автомобиль». В среднем, цены на него еще ниже, чем на «Октавию», и в среднем поляки продают их за 14 тыс — 24 тыс злотых. Средний пробег в пределах 120-160 тыс км.

Honda Civic (VIII)

«Довольно дорогой компакт, но дела это не портит», — так отзываются о японце польские автожурналы. Его в хорошем состоянии можно найти по цене от 18 тыс до 33 тыс злотых, хотя, конечно, попадаются и более дешевые варианты. Все зависит от случая.