«Эта их дорожка»: Как милиция не поделила бассейн с минчанкой 17 10.12.2017, 9:41

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Показательная история произошла в ФОК «Серебрянка».

Хамство и «ну вы же сами все понимаете» в беларуском где угодно, будь то бар, вокзал и даже бассейн – явления, к сожалению, не редкие. Руководитель marketing.by Анна Шутова решила сходить поплавать в ФОК «Серебрянка». Первые тридцать минут заплывов прошли «мирно», а потом случился довольно неприятный инцидент, который Анна подробно описала у себя в Facebook:

«Пришли поплавать в районе 12.00 часов несколько местных пенсионеров и я. Сеанс длится стандартно 45 минут. Полчаса плаваем мирно. Потом включаются водные пушки – значит у нас еще 15 минут законного времени. Внезапно в этот момент дядя-тренер ставит на дорожку, где плавает женщина, табличку Аренда и туда плюхаются три дюжих дядьки. Один подплывает к водной пушке – женщине уже не подойти. Она на меня оборачивается беспомощно и удивленно – типа, че это ваще! Выхожу из бассейна, говорю мужику: тут вообще то ждут конца сеанса. В ответ получаю: ой иди уже, самая умная (что-то знакомое мне почудилось в этом милом ответе и интуиция не подвела).Смыла пять слоев хлорки, подхожу к тренеру: «Дядя, что за фигня, люди заплатили девять рублей, чтобы поплавать, а вы у них мило откусили законное время, пустив каких то товарищей? Щас жалобу накатаю». Ответ, наверное, уже угадали?

«Девушка, это пришла милиция. Плавает, тренируется, с администрацией согласовано. А пенсионеры, между прочим, платят не девять рублей, а пять и вообще все время хотят плавать одни на дорожке! Хотите, пишите жалобу, все равно никто не будет разбираться».

Я что-то вяло промычала, что какая разница, сколько стоит, это же ваше клиенты. На что на меня махнули рукой. Уходя совсем уж по-детски ляпнула: «В Европе вас бы уже уволили». В ответ логичное: «Слава богу, мы не в Европе...» Ну да, а там, где милиция и пенсионеры, два разных мира. Такая, казалось бы, мелкая ситуация, которых случаются сотни, и в каждой – отражение большой бездонной жопы».

«У них оплачена целая дорожка, она принадлежит этой организации»

Прочитав пост Анны, журналисты (kyky.org http://kyky.org/news/im-eta-dorozhka-prinadlezhit-kak-belarusku-v-basseyn-potesnili-militsionery) решили позвонить в ФОК и выяснить, действительно ли сотрудники милиции (именно так обозначил трех мужчин тренер бассейна) согласовали с администрацией ФОК приход на дорожку во время сеанса:

«Это не из-за того, что они милиционеры – у них арендована дорожка. Они оплачивают от организации и ходят плавать, заниматься. Их может прийти и пять человек, и десять. У них оплачена целая дорожка, она принадлежит этой организации. У нас есть расписание, где показано, какие дорожки заняты. В основном с трех часов до шести вечера время в бассейне занято. Занимаются либо детские группы, либо организации. До 15.00 и начиная с 18.00 в обычном режиме можно приходить. Просто вы поймите, если организация выкупила дорожку (это очень высокая цена), может прийти и один, и два человека – это не значит, что они все придут в один день», – рассказала KYKY администратор Ольга.

Действительно, на сайте бассейна есть расписание, где указано время и занятость дорожек. И, прежде, чем отправиться в бассейн, Анна ознакомилась с ним и выяснила, что на том сеансе, куда она планирует пойти, свободно все. И никаких заметок о том, что кто-то арендовал дорожку – нет, хотя должны быть в обязательном порядке. Ну, вы же сами все понимаете.

«Да, вполне вероятно, что они арендовали дорожку, но это ведь не значит, что можно приходить прямо во время сеанса и прыгать людям на голову?», – подытожила Анна, когда узнала о комментарии администратора ФОК.