Биткоиновый миллиардер: Криптовалюта заменит золото 22 10.12.2017, 9:49

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Кэмерон Уинклвосс сделал прогноз по курсу биткоина.

Кэмерон Уинклвосс, один из двух известных биткоиновых миллиардеров, предсказал двадцатикратный рост курса криптовалюты в дальнейшем. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как ранее сообщали СМИ, братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы стали первыми миллиардерами, сколотившими состоянии на инвестициях в биткоин.

«Мы думаем, что биткоин заменит золото. Полагаем, что рост курса криптовалюты — это только начало», — сказал Кэмерон Уинклвосс.

Он также уверен, что в дальнейшем стоимость одного биткоина вырастет в 10-20 раз.

Двумя днями ранее курс биткоина превысил отметку в $18 тыс. К настоящему моменту, по данным Coinmarketcap, его стоимость откатилась до $14,2 тыс.