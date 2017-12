Охота на «Дельфина» 6 10.12.2017, 10:49

Как разоблачали российского генерал-полковника, причастного к сбитому Боингу MH17.

В совместном расследовании The Insider и Bellingcat удалось установить личность ключевого фигуранта, разыскиваемого Совместной следственной группой по делу о сбитом малайзийском Боинге MH17, — это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа России. То, что голос разыскиваемого следствием лица идентичен голосу генерала Ткачева, подтвердили две независимые экспертизы. Сам Ткачев отрицает, что был в Украине, пишет theins.ru.

28 сентября 2016 года возглавляемая Нидерландами Совместная следственная группа (ССГ), расследующая дело о сбитом Боинге, опубликовала призыв к свидетелям о содействии в опознании людей, подозреваемых в причастности к инциденту со сбитым в Украине Боингом Малайзийских авиалиний. Один из них имел позывной «Дельфин», а в перехваченных телефонных разговорах (прилагавшихся к призыву ССГ) к нему обращались «Николай Федорович». Другой был известен как «Орион» (и Андрей Иванович).

ССГ не уточняет, какую конкретно роль эти люди сыграли в трагедии, но причисляет их к ключевым фигурантам этого дела. Теперь, год спустя после призыва ССГ, мы можем с уверенностью сказать, что под позывным скрывался не кто иной, как генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа России.

Деанонимизация «Дельфина»

В перехваченной записи к «Дельфину» обращаются «Николай Федорович», не называя его фамилии. Из других перехваченных разговоров известно, что участники боевых действий не всегда называют друг друга реальными именами: скажем, Сергей Николаевич Дубинский (он же «Хмурый») обозначался в переговорах как Сергей Николаевич Петровский. В данном случае имя-отчество тоже могли быть ненастоящими (хотя и тот факт, что «Дельфин» инстинктивно поправляет «Ориона», когда тот по ошибке называет его «Федор Николаевич», скорее указывал на реальность имени). Так или иначе, переговоры указывали на то, что "Дельфин" является статусным военным, в момент разговора находящимся не в зоне боевых действий («Орион» отчитывается перед ним, называя его на «вы», тот отвечает ему на «ты»; «Орион» также предполагает, что «„Дельфин“ знает боевой устав»; наконец, «Орион» пытается отговорить «Дельфина» от приезда в зону боевых действий на основании того, что это опасно).

Но насколько статусным является этот военный и какими были его реальные полномочия?

Крымский блогер Борис Рожин, писавший под ником Colonelcassad и известный своими связями среди сепаратистов, определял «Дельфина» как приехавшего из России «отпускника-куратора», чьей задачей было «вылепить из аморфной кучи ополченческих отрядов более-менее рабочую армейскую структуру» в ЛНР (причем с задачей этой «Дельфин», по словам Рожина, не справился). В разговоре с The Insider Борис Рожин подробнее рассказал о функциях «отпускников»:

«Для повышения организованности приехали высокопоставленные «отпускники», то есть офицеры, формально находящиеся в отпуске, в том числе «Дельфин» и «Эльбрус». «Дельфин», насколько я помню, был в генеральском звании и занимался оперативным руководством отрядов ополчения из Краснодона. На тот момент там это получалось плохо, поскольку армии тогда еще в полном виде не существовало.

Пытаясь сбивать отряды в одну кучу, они натолкнулись на противодействие самих командиров. На основе этого опыта, не самого лучшего, были сделаны выводы, и когда ополчение переформировалось на бригадный уровень, начался очень жесткий подбор штабных структур: наиболее толковых ставили руководителями штабных бригад и постепенно правили вертикаль. На это потребовался год и еще год.

Но это было уже после «Дельфина», который активно руководил в период август—сентябрь, когда активно дул«северный ветер». <Северным ветром ополченцы обозначают российские войска — The Insider>. Где-то в октябре-ноябре там уже появился «Тамбов», тот самый генерал, который руководил окружением в Дебальцево. При желании вы можете найти этого человека. Он сейчас командует общевойсковой армией в России».

Здесь речь идет о генерал-лейтенанте Сергее Кузовлеве (он родом из Тамбовской области, и отсюда, очевидно, такой позывной). В начале 2014 года он был назначен начальником штаба 58-й армии Южного военного округа, тогда же ему было присвоено звание генерал-майора. В конце августа 2015 года Служба безопасности Украины заявила, что Кузовлев осенью 2014 года — зимой 2015 года руководил 1-м армейским корпусом российских войск в вооруженном конфликте на востоке Украины. В марте 2017 года назначен командующим вновь сформированной 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.

«Действовали они по согласованию с тогдашними властями республики, то есть все формальные права давались в министерстве обороны ЛНР. Но реально, конечно, „Дельфин“ и другие люди, занесенные „Северным ветром“, скорее отдавали директивы, чем получали. Ну, а кто еще мог отдавать в тот период? Не было единой армии и какого-то порядка в отрядах ополчения».

Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с The Insider сообщил, что встречался с «Дельфином» и «Орионом» в штабе в Краснодоне в конце июля и что по его сведениям «Дельфин» был отставным российским генералом.

«С действующим с середины июля штабом в Краснодоне, где было несколько отставных генералов и полковников и который должен был объединять командование республик, у меня были постоянные, но абсолютно бессмысленные для меня отношения, поскольку никаких указаний я от них не получал. Я лишь ежедневно, утром и вечером, отправлял им оперативную обстановку на тех участках фронта, где воевали подчиненные мне подразделения. Я воспринял <появление штаба в Краснодоне> именно как попытки объединения <разрозненных отрядов> и был этим доволен, поскольку там было несколько профессиональных офицеров, окончивших Академию Генерального штаба. Но когда я единственный раз к ним заехал (у меня, к сожалению, не было возможности часто покидать Донецк), никаких указаний, никакой конкретной помощи я не получал.

Для них ситуация была, конечно, чрезвычайно дикой. Люди привыкли к постоянному нормальному снабжению, обеспечению, к пониманию, а ничего этого не было, и они, на мой взгляд, просто потерялись в ситуации. Там нужны были люди, способные быть лидерами, а они были штабными работниками, неспособными лидировать, кого-то подчинять, заставлять. Они были квалифицированными и опытными, видимо, в вопросах руководства обученными и хорошо организованными снабжаемыми регулярными войсками, регулярной армией. На территории Донецкой и Луганской республик не было ни одного регулярного подразделения. Это были, по сути, партизанские и полупартизанские формирования, которые еще, опять же, находились в стадии формирования на ходу. От них, непосредственно от Краснодона, я получал только обещания. И один раз мне привезли партию пистолетов, штук 20 «Стечкиных», и, по-моему, 5 ПБ — и все».

Гиркин также отметил, что, хотя ДНР-ЛНР от Кремля курировал Сурков, штаб Краснодона, по его мнению, напрямую Суркову не подчинялся. Кому именно подчинялся — Гиркин комментировать отказался (полную версию его интервью читайте чуть позже).

Все эти данные указывают на то, что «Дельфина» следует искать среди российских генералов, и только один из найденных Bellingcat и The Insider в открытом доступе ныне живущих российских военных был одновременно и генералом, и Николаем Федоровичем — генерал-полковник Николай Федорович Ткачев. Оставалось лишь определить, является ли генерал Ткачев тем самым «Дельфином».

Похождения генерала Ткачева в Украине и Сирии

Николай Федорович Ткачев — участник первой и второй чеченских войн, служил в разных военных округах (см. таймлайн ниже), дослужился до генерал-полковника и командующего войсковой частью 20650, официально расформированной 8 сентября 2014 года (два месяца спустя после крушения Боинга). При этом сам он был уволен со службы указом от 10 декабря 2010 года.

После своего формального увольнения с февраля 2011 года по август 2012-го Ткачев был главным военным советником в Сирии. 7 августа 2012 года одна из антиассадовских групп опубликовала видео, где среди прочего показана фотография генерал-полковника Ткачева рядом с генерал-майором Кужеевым и министром обороны Сирии Даудом Раджа, погибшем месяцем ранее при взрыве в Дамаске. В видео утверждалось, что Кужеев также убит, но вскоре генерал-майор живой и здоровый обнаружился в России. Любопытно, что Кужеев, как и Ткачев, официально оставил военную службу еще в 2010 году.

В разговоре с The Insider генерал Ткачев заявил, что после возвращения из Сирии он стал главным инспектором Центрального военного округа, а в 2017 году стал также главой попечительского совета Екатеринбургского военного училища. При этом он заявил, что после своего возвращения в 2012 году он «из Екатеринбурга никуда не выезжал» и в Украине в 2014 году не был. Но так ли это на самом деле?

Ткачев в Украине

9 мая 2014 года генерал Ткачев провел в Екатеринбурге, на видео он запечатлен среди генералов, принимающих парад.

Следующее упоминание о Ткачеве в открытых источниках относится к 23 августа 2014 года, когда он встретился в Чебаркуле с атаманом Оренбургского войскового казачьего общества.

Сравнение голоса Ткачева и «Дельфина»

После того, как генерал Ткачев был определен как лицо, наиболее соответствующее описанию «Дельфина», оставалось лишь сверить голос из прослушки с голосом генерала . В открытом доступе сколь-нибудь длинных фрагментов речи генерала Ткачева не обнаружилось (если не считать совсем коротких фрагментов, таких как этот и этот). Чтобы получить образец его речи в хорошем качестве, The Insider связался с генералом под предлогом интервью о Суворовском училище (редакция приносит свои извинения генералу Ткачеву в связи с тем, что ввела его в заблуждение относительно реальной цели звонка, и в свое оправдание может сослаться лишь на высокую общественную значимость исследуемой темы). Ниже приведена аудиозапись, где голос генерала Ткачева из интервью сравнивается с голосом «Дельфина» из прослушек:

Поскольку сходство голосов неочевидно (записи были сделаны при разных обстоятельствах, поэтому тон, темп и эмоциональный фон речи различаются), The Insider и Bellingcat обратились за помощью к двум специализированным организациям: к Национальному центру медиа-криминалистики Университета Колорадо в Денвере (National Center for Media Forensics at the University of Colorado at Denver) и к Литовскому центру судебной экспертизы. Университет Колорадо (его экспертиза была организована при поддержке издания McСlatchy) оценивал только сам по себе голос посредством автоматизированной системы, в то время как Литовский центр использовал также лингвистический анализ.

Экспертиза Университета Колорадо

Национальный центр медиа-криминалистики в Университете Колорадо сравнил голоса на основе стандартного анализа коэффициента вероятности (Likelihood Ratio — LR). В своем тесте они использовали программный пакет BATVOX от AGNITIO/NUANCE. Анализ сравнивал характеристики голоса и фонемы двух наборов образцов: образец А включал пять сегментов беседы, опубликованных JIT в сентябре 2016 года, а в примере B — две беседы, проведенные The Insider в ходе интервью с генералом-полковником Ткачевым в октябре и ноябре 2017.

Сравнение спикеров дало коэффициент вероятности (LR) 428.

На рисунке, представляющем результаты автоматического статистического анализа с использованием BATVOX, значение LR указано в верхнем правом углу. Красная кривая соответствует сравнению между разными спикерами, синяя кривая соответствует известному оратору (Ткачев), зеленая полоса соответствует неизвестному оратору (Delfin).

Вывод Университета Колорадо обобщен следующим образом:

«Вероятность того, что спикер „Дельфин“ — это тот же человек, что и спикер в аудиозаписи «call_13-11-46_OUT_8***.aac » <название файла аудиозаписи первого телефонного разговора между Ткачевым и The Insider> в 428 раз выше того, что „Дельфин“ — это другой человек. Анализ подтверждает гипотезу о том, что спикер „Дельфин“ — это тот же человек, что и спикер в аудиозаписи «call_13-11-46_OUT_8***.aac».

Значение 428 для совпадения голосов по стандартам Европейской сети институтов судебной экспертизы означает «достаточно сильным подтверждением» («moderately strong support») гипотезы о том, что «Дельфин» и Ткачев - одно и то же лицо.

В данном конкретном случае это означает следующее: вероятность того, что голос «Дельфина» является голосом генерала Ткачева, в 428 раз выше, чем то, что это голос случайно выбранного русского мужчины. Эталонная группа «русские мужчины» основана на репрезентативной группе из 42 разных спикеров (при минимальной рекомендуемой выборке из 30 спикеров).

Перед проведением сравнения система Университета Колорадо была откалибрована с использованием образцов из 100 разных русских спикеров, записанных в обычном разговорном стиле при разных условиях качества и шума с отношением сигнал/шум (SNR) более 15 дБ и длительностью от 30 секунд до 2 минут чистой речи. Во время такой калибровки были получены два показателя — интер-вариабельность LR (т. е. коэффициент вероятности того, что любые два случайных голоса среди этой контрольной группы 100 спикеров принадлежат одному и тому же человеку), и интра-вариабельность LR (т.е. коэффициент вероятности, что любые два образца голоса, фактически принадлежащие одному и тому же спикеру, будут одинаковы). Интер-вариабельность LR составила 78, а интра-вариабельность LR — 181. Директор Национального центра медиа-криминалистики Каталин Григорас поясняет что именно на фоне этого последнего показателя LR (181) нужно рассматривать полученный показатель 428.

Для сравнения были проведены контрольные тесты, сравнивающие голос Ткачева со множеством других голосов в прослушках СБУ, и во всех случаях LR составил меньше единицы.

Литовская экспертиза

Литовский центр судебной экспертизы провел анализ по каждому разговору «Дельфина» отдельно, чтобы сопоставить их с двумя телефонными разговорами The Insider с генералом Ткачевым. Анализ проводили руководитель департамента фоноскопической экспертизы Бернардас Шальна с экспертной квалификацией в «речи, голосе и звуке и инструментах их записи» с 25-летним опытом судебной экспертизы, а также Жавинта Пикутене и Елена Шальнайте — ведущие эксперты департамента с 23- и 20-летним опытом проведения подобных экспертиз соответственно.

Эта группа экспертов «сравнила особенности речи и голоса X» (то есть четыре фрагмента голоса «Дельфина» в перехваченных разговорах) и Y (то есть генерала Ткачева в его двух разговорах с The Insider). Из четырех фрагментов голоса Дельфина два получили оценку «вероятное совпадение» и два «совпадение с высокой степенью вероятности».

Вот сравнительный анализ спектра амплитуды голоса первого фрагмента голоса "Дельфина (с первой до 48 секунды в видео Следственной группы, синяя линяя) и голоса Ткачева (зеленая линия):

А вот график сравнения второго отрывка (0:4–2:04 в записи Следственной группы, синяя линяя), где также вероятность определена как «очень высокая»:

О чем все это говорит?

Выводы обеих голосовых экспертиз указывают на то, что «Дельфин» и генерал Ткачев с очень высокой степенью вероятности являются одним и тем же лицом. Если же учесть еще ряд факторов, которые не принимались экспертизой во внимание (имя Николай Федорович, высокое воинское звание, ряд других более мелких совпадающих деталей — таких, как музыка вместо гудка на телефоне), то все это вместе делает возможность ошибки статистически абсолютно невероятной. Иными словами, можно с полной уверенностью утверждать, что «Дельфин» — это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев.

Конкретную роль Ткачева в военных действиях на территории Украины и в частности в крушении Боинга еще предстоит определить, но биография генерала и показания свидетелей указывают, что, как и в Сирии, он действовал не как частное лицо.