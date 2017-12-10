Репортаж из поезда с «Погоней»: Наши сиденья удобнее, чем в Stadler 3 10.12.2017, 10:53

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ФОто: onliner.by

Сегодня между Вильнюсом и Минском начал курсировать двухэтажный поезд Skoda.

Низкий поклон электрификации железной дороги. Вернее, той ее важной для отечества части, которая соединяет белорусскую и литовскую столицы. По плану теперь со стороны Вильнюса будут курсировать двухэтажные поезда Skoda из трех вагонов, а со стороны Минска — одноэтажные Stadler ЭПр в пятивагонном исполнении. Сегодня дебютируют литовцы. Корреспонденты Onliner.by встретили раннее воскресное утро на вокзале Вильнюса и уселись в новый поезд:

Фото: onliner.by

«Пробная поездка симпатичной Skoda с выкрашенной в красный мордой и «Погоней» на висках состоялась 10 октября. Новый поезд прибыл в Минск и манил обитателей главного белорусского вокзала. Правда, им приходилось разворачиваться. Потому что тест проходил без пассажиров.

Фото: onliner.by

Полномасштабный дебют был запланирован на 10 декабря. 9-го мы отправились на край Вильнюса, чтобы увидеть электродепо, в котором живут Skoda.

Фото: onliner.by

— В связи с электрификацией участка между Вильнюсом и Минском мы купили три поезда для сообщения с вашей столицей, — говорит временно исполняющий обязанности начальника электродепо Станислав Лучинскис. — Один получен в сентябре прошлого года. Потому что изначально процесс электрификации планировалось завершить раньше. Еще два приехали к нам в нынешнем году.

Фото: onliner.by

Три новых состава будут использоваться только для работы на минском направлении. Оно интенсивное и прибыльное.

— Отличить поезда минского направления от тех, которые используются на местном сообщении, очень просто. У них лобовая часть полностью красная. Что касается салона, то здесь есть дополнительное купе для кондуктора. Смонтировали рекламные мониторы. На них показывается время, карта, реклама. Можно вывести картинку с камеры, которая расположена в голове поезда.

Новые поезда тренировались на местных литовских направлениях. Если продолжать сравнивать их с минскими, то отличается количество пассажиров. В Skoda, которая везет на Минск, — 290 человек. На маршрутах внутри Литвы пассажиров больше — 304.

На соседних путях два из трех «минских» поездов. Тот, что справа на кадре, сегодня совершит два рывка в Беларусь и обратно. Skoda способна развивать скорость до 160 км/ч. Но, в принципе, делать это негде. На минской дистанции есть несколько участков, на которых можно дать 140. Но в общем скорость составляет 120.

Фото: onliner.by

Кроме двухэтажности состава, есть еще одна принципиальная новинка — первый класс. Там единовременно могут поместиться 23 пассажира.

— В поездах местного литовского сообщения места первого класса есть во всех новых составах. Располагаются в моторном вагоне на втором этаже. При отправлении из Вильнюса мы делаем нумерацию с хвоста поезда. Получается, бизнес-класс оборудован в первом вагоне.

Фото: onliner.by

При покупке на сайте БЖД эти места не были как-то выделены. Ну, кроме цены. Билеты в первый класс стоили 67,50 рубля, во второй — 38,10. Это рейс на 6:15. Для сравнения другие сегодняшние.

Фото: onliner.by

Ходим по бизнес-классу.

— Приезжали коллеги из Беларуси, сказали, что сиденья у нас удобнее, чем в Stadler. В Skoda каждый вагон по отдельности. В Stadler — сквозной салон из конца в конец состава. Кому-то плюс, кому-то минус. Дело вкуса. Сквозной проход оптимально подходит для одноэтажного поезда. В двухэтажных сделать его сложнее. Хотя, насколько знаю, компания Talgo, по крайней мере, разрабатывала проект двухэтажного поезда со сквозным проходом через оба этажа.

Фото: onliner.by

В бизнес-классе больше простора. Форма кресел удобнее, у них кожаная обивка, снизу рычаг для регулировки угла наклона.

Фото: onliner.by

В вагонах встречаем автомат с кофе и его собрата, который заведует холодными напитками и закусками.

Для пассажиров по всему салону разложено меню. Если кто-то чего-то не поймет, разобраться поможет кондуктор.

Есть Wi-Fi. Пробуем на себе. Подрубается буквально сразу же. Можно пилить «селфаки» по ходу движения. Лучинскис говорит, во время пробной поездки возник небольшой косяк. После пересечения границы литовский интернет не переключился на белорусского оператора. Случилось это только в Минске. Правда, неполадку обещали устранить.

— Чего мы точно не можем исправить — это покрытия сети в Беларуси. Если сигнал будет слабым, мы бессильны.

Фото: onliner.by

В комплектации три вагона. Двери открываются автоматически и характерно шипят. Внутри опрятно и приятно».