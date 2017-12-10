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Леонид Судаленко: Белорусским борцам за права человека есть чем гордиться

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  • 10.12.2017, 11:08
Леонид Судаленко

Наши упорство и солидарность не раз заставили власть отступить.

Об этом в «Фейсбуке» написал юрист независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко:

«Вместе с правозащитниками из 110 стран мира поздравляю с Днем Прав Человека!

Напомню,19 лет тому, в этот день была провозглашена Декларация организации Объединенных Наций о правозащитниках.

Позволю себе процитировать статью 1 Декларации ООН: "Каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, поощрять и стремиться защищать и осуществлять права человека и основные свободы на национальном и международном уровнях".

Белорусским защитникам прав человека есть чем гордиться в уходящем году - вместе с гражданским обществом мы добились признания печально известного президентского декрета о тунеядцах ничтожным, грубо нарушающим право каждого на труд!

В результате, около полмиллиона белорусов больше никогда не будут получать позорных, так называемых писем счастья от налоговиков...

Своей ежедневной работой по защите прав людей каждый из нас и все мы вместе делаем наш мир чуть-чуть лучше и добрее.

Давайте помнить и уважать тех, кто посвятил свою жизнь защите прав человека!

С праздником друзья правозащитники!»


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