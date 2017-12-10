Пересидевшие: Топ мировых правителей, «задержавшихся» во власти 18 10.12.2017, 11:23

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Эту «двадцатку» следовало бы изрядно сократить.

6 декабря президент Владимир Путин объявил о намерении избираться на четвертый президентский срок. С учетом правления в статусе премьер-министра к 2024 году Путин будет находиться у власти 25 лет. На сегодняшний день столько же правит своей страной президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Но до главного долгожителя «у руля» Владимиру Владимировичу еще далеко — Поль Бийя главный в Камеруне уже 42 года. The Insider публикует топ-20 «избираемых» глав государств и правительств по сроку правления.

Поль Бийя

Родился 13 февраля 1933 года. Камерунский политический и государственный деятель. Премьер-министр Камеруна (1975—1982), с 1982-го — президент Камеруна. Противники обвиняют Бийю в установлении диктаторского режима. У власти 42 года, 157 дней.

Теодоро Обианг Нгема Мбасого

Родился 5 июня 1942 года. Государственный и военный деятель Экваториальной Гвинеи. Президент страны с 1979 года. Пришел к власти в результате военного переворота, свергнув родного дядю. У власти 38 лет, 123 дня.

Али Хаменеи

Родился 17 июля 1939 года. Иранский религиозный и государственный деятель, второй Высший руководитель Ирана с 1989 года по настоящее время, президент Ирана (1981—1989). У власти 36 лет, 52 дня.

Нурсултан Назарбаев

Родился 6 июля 1940 года. Советский и казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Казахстана с 24 апреля 1990 года. Назарбаева обвиняют в насаждении культа личности и коррупции. У власти 33 года, 257 дней.

Дени Сассу-Нгесо

Родился 23 ноября 1943 года. Конголезский военный, политический и государственный деятель, в 1979—1992 и с 1997 года - президент Республики. Сассу-Нгессо и члены его семьи регулярно обвиняются в финансовых махинациях и коррупции. У власти 33 года, 245 дней.

Хун Сен

Родился 4 апреля 1951 года. Камбоджийский политик и государственный деятель, премьер-министр Камбоджи, председатель правящей Народной партии. В годы гражданской войны — командир Красных кхмеров. Хун Сена обвиняют в культе личности и нарушении прав человека. У власти 32 года, 324 дня.

Йовери Кагута Мусевени

Родился 15 августа 1944 года. Угандийский политический и государственный деятель, президент Уганды с 1986 года. Придя к власти, Мусевени заявил, что его правительство будет находиться у власти в течение четырехлетнего переходного периода, пока не будет разработана новая конституция и не пройдут выборы. У власти 31 год, 312 дней.

Омар аль-Башир

Родился 1 января 1944 года. Суданский государственный и военный деятель, единоличный руководитель Судана с 1989 года, действующий президент Судана с 16 октября 1993 года. 21 июля 2008 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест аль-Башира по обвинению в геноциде. У власти 28 лет, 157 дней.

Идрисс Деби

Родился в 1952 году. Чадский государственный, политический и военный деятель, председатель Патриотического движения спасения, президент Чада с 1990 года. пришел к власти в результате военного переворота. У власти 27 лет, 2 дня.

Исайяс Афеверки

Родился 2 февраля 1946 года. Эритрейский государственный деятель, первый президент Эритреи с 1993 года, возглавлял борьбу за независимость Эритреи от Эфиопии. Афеверки регулярно обвиняется в коррупции. У власти 26 лет, 221 день.

Эмомали Рахмон

Родился 5 октября 1952 года. Таджикистанский государственный деятель, председатель Верховного Совета Таджикистана (1992—1994), с 1994 года - президент Таджикистана, носит титул «Пешвои миллат» (Лидер нации. В результате конституционного референдума приняты поправки, снимающие с президента Таджикистана Эмомали Рахмона ограничения по числу переизбраний на пост президента. У власти 25 лет, 15 дней.

Поль Кагаме

Родился 23 октября 1957 года. Президент Республики Руанда. В годы правления Кагаме в стране совершались убийства оппозиционных политиков и журналистов. У власти 23 года, 138 дней.

Александр Лукашенко

Родился 30 августа 1954 года. Белорусский политический и государственный деятель. Действующий правитель Республики Беларусь с 20 июля 1994 года. Почти 10 лет, до 13 октября 2008 года, Лукашенко и его ближайшему окружению был запрещен въезд в страны ЕС и США из-за нарушений международных избирательных стандартов и стандартов в области прав человека. У власти 23 года, 137 дней.

Абд-Раббу Мансур Хади

Родился 1 сентября 1945 года. Йеменский государственный деятель, президент Йемена с 2012 года. С 2015 года в Йемене продолжается гражданская война, за это время погибли не менее 10 тысяч человек. Все это время Хади находится за пределами страны. У власти 23 года, 62 дня.

Артур Таир оглы Расизаде

Родился 26 февраля 1935 года. Азербайджанский политический и государственный деятель, премьер-министр Азербайджана (1996—2003 и с 2003). На посту находится 21 год, 135 дней.

Даниэль Ортега

Родился 11 ноября 1945 года. Никарагуанский государственный и политический деятель, один из лидеров Сандинистской революции 1979 года, свергнувшей режим Анастасио Сомосы. Президент Никарагуа в 1985—1990 и с 10 января 2007 года. В октябре 2009 года Верховный суд Никарагуа отменил положения конституции, запрещающие баллотироваться на второй президентский срок подряд, а также выставлять кандидатуру на третий срок, как «ущемляющие гражданские права» президента Ортеги. У власти 20 лет, 15 дней.

Туилаэпа Саилеле Малиелегаои

Родился 14 апреля 1945 года. Премьер-министр Самоа с 23 ноября 1998 года. Совмещает свой пост с руководством Регбийным союзом Самоа. У власти 19 лет, 11 дней.

Абдель Азиз Бутефлика

Родился 2 марта 1937 года. Алжирский политический и государственный деятель, президент Алжира с 1999 года. Трижды переизбирался на пост президента. За годы правления его неоднократно обвиняли в финансовых махинациях. У власти 18 лет, 221 день.

Исмаил Омар Гелле

Родился 27 ноября 1947 года. Второй президент Джибути с 8 мая 1999 года. Занял пост после ухода родного дяди, Хасана Гуледа Аптидона. Противники обвиняли Гелле в фальсификации результатов выборов. У власти 18 лет, 210 дней.

Владимир Путин

Родился 7 октября 1952 года. Советский и российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2000 по 7 мая 2008 года и с 7 мая 2012 года. 6 декабря 2017 года объявил о намерении идти на четвертый президентский срок. У власти 18 лет, 117 дней.