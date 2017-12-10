Под Слонимом рабочие приходят в цех с фонариками, а греются у буржуйки 12 10.12.2017, 11:34

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Долги предприятия за коммунальные услуги растут не по дням, а по часам

В одном из хозяйств Слонимского района люди приходят на рабочие места с фонариками, а греются у буржуйки. Об этом рассказали в эфире телеканала ОНТ.

Долги за коммунальные услуги растут не по дням, а по часам. Уже месяц рабочие мехдвора хозяйства «Василевичи» ходят на работу с фонариками: чинят технику в потемках. Простаивают токарные станки — нет электричества, не работает и отопление. Так, говорят, здесь живут уже три года. Свет получают только на уборочную и посевную. Буржуйку временно поставили в комнате приема пищи. Чайник и микроволновку убрали — все равно не работают. Такая же ситуация и в диспетчерской. Все бумаги оформляют вручную, компьютер — уже предмет интерьера. Центр жизни — старая, но надежная печь. Постоянно электричество есть только на ферме. От него работают доильные аппараты.

«Требуется большое отвлечение средств для ремонта техники, машинного оборудования. Это основная причина того, что полностью погашать задолженность по электроэнергии не представляется возможным. Постоянно случаются форс-мажорные ситуации, техника ломается, а в поле выезжать надо», — сообщил директор Слонимского центра по банкротству и антикризисному управлению Виталий Сеч.

Хозяйство является одним из самых проблемных в районе. С начала года только за свет и газ энергетикам задолжали 96 тысяч рублей. Остальные долги перевалили за 10 млн. Чтобы вывести из кризиса, ферму перевели в режим санации. Все задолженности временно заморозили. Выручка от продажи молока идет на покупку запчастей, топлива, зарплаты работникам. С приходом нового антикризисного руководителя деньги здесь выдают регулярно, поэтому люди все еще пытаются держаться за места. Но в профсоюзах уверены: финансовые трудности — это не повод закрывать глаза на соблюдение условий труда.

«На имя руководителя будет выдана соответствующая рекомендация по устранению выявленных нарушений. В другие органы, от которых зависит решение этих проблем, также будут направлены соответствующие письма», — заявил главный технический инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов Дмитрий Горовенко.

Специалисты уверены: даже такие проблемы можно решать на местах. Пример — это соседнее хозяйство «Сеньковщина». Если раньше услуги ЖКХ забирали здесь до трети заработков, то теперь почти незаметны. Дело в разумном подходе. На мехдворе освещение точечное. Над каждым рабочим местом есть отдельная энергосберегающая лампа. Отопление и горячая вода — от котла на дровах, в конце рабочего дня его отключают до утра. Поменяли электропроводку и оборудование. Каждый приучен выключать за собой свет, но таких результатов, говорят, добивались годами.

«Люди подскажут, что делать и как делать. И если люди будут видеть, что есть какие-то определенные сдвиги в работе, они потянутся, помогут ему улучшить условия работы и улучшить показатели хозяйства», — рассказал главный инженер сельхозпредприятия «Сеньковщина» Петр Давыдчик.

В «Василевичах» стараются опыт перенять. Говорят, главное — это не потерять поголовье. Хозяйство ждет результатов антикризисного управления, стараются помочь договорится и местные власти.

«С энергоснабжающими организациями вырабатываются мероприятия по поставке продукции растениеводства, зерна, рапса в счет погашения задолженности за энергоресурсы», — сообщил заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Слонимского райисполкома Иван Войтов.

Таких проблемных хозяйств, как «Василевичи», в Слонимском районе почти половина. Только за свет аграрии должны энергетикам больше 4,5 млн рублей. По области цифры еще больше — почти 30 млн рублей. Почему так происходит? Разбираться нужно в каждой конкретной ситуации. Кому-то объективно необходимы отсрочки, а кому-то просто не хватает дисциплины. «Василевичи» из списка «трудных» плательщиков надеются выйти к посевной. И технику, говорят, будут ремонтировать в любых условиях, чтобы быть готовыми к весне.