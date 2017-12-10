Украинский боксер выиграл техническим нокаутом бой за титул чемпиона мира 10.12.2017, 11:40

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Василий Ломаченко разгромил кубинца Ригондо в историческом бою.

Украинский боксер Василий Ломаченко победил кубинца Гильермо Ригондо в поединке за титул чемпиона мира в первом легком весе по версии WBO. Бой, состоявшийс в Нью-Йорке, завершился техническим нокаутом. После шестого раунда Ригондо отказался от продолжения поединка из-за травмы руки, сообщает liga.net.

Ломаченко в четвертый раз защитил титул чемпиона мира, завоеванный в июне 2016 года после победы нокаутом над Романом Мартинесом из Пуэрто-Рико. В 11 боях на профессиональном ринге он одержал 10 побед (из них 8 — нокаутами) и потерпел одной поражение. Кубине проиграл впервые в карьере после 17 побед в 17 поединках.

Бой Ломаченко и Ригондо был первым в истории профессионального бокса, в котором встретились два двукратных олимпийских чемпиона. Ломаченко побеждал на Играх-2008 в Пекине и Играх-2012 в Лондоне. Ригондо выиграл золото в Сиднее-2000 и Афинах-2004.

«Ригондо хороший боксер. Боксер топ-уровня. Но сейчас он дрался не в своей весовой категории, поэтому победить оказалось просто. Что дальше? Я готов к любым испытаниям, а имена соперников обычно называет мой промоутер Боб Арум», — заявил Ломаченко после боя.

Также украинский боксер пошутил, что задумается о смене фамилии на НоМасЧенко. В боксе фраза «no mas» («хватит» в переведе с испанского) используется в тот момент, когда один из спортсменов отказывается от продолжения боя в перерыве между раундами. Поединок против Ригондо стал для Ломанченко четвертым подряд, в котором его соперники снимались из-за травм. Ранее таким образом закончились бои украинца против Николаса Уолтерса с Ямайки, американца Джейсона Сосы и колумбийца Мигеля Марриаги.

В сентябре 2017 года ESPN поставил Ломаченко на второе место в своем списке pound for pound (рейтинг боксеров вне зависимости от весовых категорий). Также он входит в тройку лучших боксеров независимо от весовой категории по версии журнала The Ring. 25 декабря 2016 года Ломаченко был назван лучшим боксером 2016 года по версии телеканала HBO и авторитетного портала World Boxing News.