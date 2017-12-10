На премьере балета «Нуреев» в РФ актеры призвали освободить Серебренникова 10.12.2017, 11:46

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Труппа Большого театра вышла на поклон в футболках с надписью «Свободу режиссеру».

Как написал в «Фейсбуке» журналист Михаил Зыгарь, в футболках, в частности вышли композитор Илья Демуцкий и балетмейстер Юрий Посохов, передает republic.ru.

«Страна, которая не ценит своих героев… это, конечно, очень обидно»,- это Игорь Верник читает со сцены письмо Аллы Осипенко Рудольфу Нурееву. На заднике среди граффити надпись K.Serebr. В зале [глава «Ростеха» Сергей] Чемезов, [пресс-секретарь президента Дмитрий] Песков, [дииректор Первого канала Константин] Эрнст и другие члены ЦК», – написал Зыгарь, добавив, что происходящее – это «не балет даже, а удивительное современное искусство».

В @BolshoiOfficial долгожданная премьера о Нурееве. Актуальный, настоящий современный балет. Талантливо о великом таланте. Несправедливо, что Кирилл Серебренников не был на своей премьере. pic.twitter.com/lF4fTMLV7C — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 9 декабря 2017 г.

Песков после премьеры заявил ТАСС, что в постановке не было «ничего провокационного».

«Есть какие-то моменты спорные, но в целом, наверное, с точки зрения творческого поиска и такой творческой феерии, это событие, мировое событие», – сказал он.

Премьера «Нуреева» должна была пройти 11 июля 2017 года, но за три дня до этого показ отменили, объяснив это неготовностью балета. Как сообщали источники ТАСС, премьеру решили отложить по личному указанию министра культуры РФ Владимира Мединского. Министр эту информацию отверг.

Режиссер балета – Кирилл Серебренников – находится под домашним арестом с конца августа. Его обвиняют в хищении 68 млн рублей, которые выделили основанной им «Седьмой студии».