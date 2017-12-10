«Минскстрой» выставил на аукцион «супердешевые» квартиры 9 10.12.2017, 12:19

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Квартиры по проспекту Газеты «Правда» стоят дешевле, чем если бы пришлось сейчас строить.

Государственный застройщик не первый раз продает с аукциона квартиры в доме № 1 по проспекту Газеты «Правда». За несколько лет большая часть квартир ушла с молотка, последние шесть ждут покупателя больше года. На торги, которые должны состояться 27 декабря, эти квартиры выставлены по цене в эквиваленте — ниже $1 тыс. за квадратный метр. Дешевле, чем если бы пришлось сейчас строить, пишет realt.by.

Из шести квартир в доме № 1 по проспекту Газеты «Правда» две однокомнатные, две двухкомнатные и две трехкомнатные.

Площадь однокомнатных квартир 35,8 и 50,5 квадратного метра. Стоимость Br76 тыс. и Br96,7 тыс. соответственно. Начальная цена квадратного метра в долларовом эквиваленте — $1061 и $955.

Площадь двухкомнатных квартир — 66,1 и 66,2 квадратного метра. Цена квартир — Br138 тыс. и Br135 тыс. соответственно. По цене квадратного метра — $1043 и $1019 в эквиваленте.

Площадь трехкомнатных квартир — 92,6 квадратного метра. По начальной цене они отличаются: «трешка» на втором этаже — Br160 тыс., на двенадцатом — Br175 тыс. Цена «квадрата» в них — $863 и $944 в эквиваленте.

Кроме квартир на проспекте Газеты «Правда» «Минскстрой» выставил на торги еще три квартиры: однокомнатную в доме по улице Стариновской, двухкомнатную — по улице Сергея Есенина и трехкомнатную в доме на улице Всеволода Игнатовского.

Аукцион пройдет 27 декабря в Минском городском центре недвижимости. Стоит помнить, что если на квартиру претендует только один заявитель, ему жилье достанется по начальной цене, увеличенной на 5%.