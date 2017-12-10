Путинское зло – особого рода 1 Маркус Колга, thestar.com

10.12.2017, 12:34

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Что важно знать Западу для нейтрализации кремлевской политики.

Среди тех, кто следит за Россией последние 17 лет, преобладает мнение о том, что эта страна при Владимире Путине стала авторитарной, репрессивной, реваншистской и империалистической.

Что есть Владимир Путин? Уникальное зло? Или такую репутацию ему придумали старые конспирологи из эпохи холодной войны, о чем в последнее время говорят некоторые путинские апологеты?

Среди тех, кто следит за Россией последние 17 лет, преобладает мнение о том, что эта страна при Владимире Путине стала авторитарной, репрессивной, реваншистской и империалистической. Надежды на демократические реформы западного образца угасли, когда Борис Ельцин в 2000 году передал власть над страной ничем не примечательному бывшему офицеру КГБ.

Всего за несколько лет были устранены олигархи, медиамагнаты и чиновники, не проявлявшие личной преданности Путину. Как говорит борец с коррупцией в России Билл Браудер, тем олигархам, которые пожелали сохранить свой бизнес и статус неприкасаемых, пришлось отдать половину всего того, чем они владели. Таким образом, Владимир Путин стал одним из самых богатых людей в мире.

Российская пресса, которая в начале двухтысячных годов отличалась удивительной открытостью и свободой, быстро замолчала, когда Путин заткнул ей рот, приказав полиции провести обыски в крупных медиахолдингах, а потом передал их государству, расчленил на части и продал своим друзьям.

Журналистам, которые задавали вопросы о методах работы Кремля, наемные убийцы затыкали рты пулями. Анна Политковская, критиковавшая Россию за ее войну против чеченских сепаратистов, была убита в лифте собственного дома. Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко, рассказавший о взрывах в российских многоквартирных домах, которые были организованы ФСБ, был отравлен в Лондоне радиоактивным полонием-210. Британия позднее провела расследование и назвала это убийство актом ядерного терроризма, который осуществил офицер ФСБ, позднее выдвинутый Путиным в депутаты российского парламента.

Став президентом России, Путин фальсифицирует результаты всех голосований, лишая россиян возможности сделать свой демократический выбор. Для этого он уничтожает политическую оппозицию при помощи драконовских антидемократических законов, арестов и убийств.

Соседние государства тоже не обладают иммунитетом от путинского зла. В 2007 году Путин распорядился, чтобы российское посольство в Эстонии организовало и провело этнические бунты в ответ на перенос советского памятника Второй мировой войны. Эти беспорядки, а также проведенные позднее при поддержке государства масштабные кибератаки стали первой попыткой Путина дестабилизировать соседнее государство.

Следующим летом Путин отдал приказ российским войскам осуществить вторжение в Грузию под предлогом поддержки местных движений за независимость. Однако эти территории до сих пор оккупированы российской армией.

Спустя несколько дней после того, как в Сочи в 2014 году завершились самые коррумпированные в истории Олимпийские игры, отмеченные крупнейшим допинговым скандалом, Путин приказал своим войскам осуществить вторжение в Крым и провести там фальшивый референдум. После этого он отнял у Украины этот полуостров, составляющий значительную часть ее территории. С тех пор погибли тысячи российских и украинских солдат, а Путин продолжает дестабилизировать восток Украины.

В ответ на это многие западные страны ввели санкции против членов путинского режима, прежде всего, против тех, кто несет ответственность за боевые действия на Украине, а также за бессмысленное уничтожение самолета Малайзийских авиалиний в 2014 году.

Не удовлетворившись нападениями на Эстонию, Грузию и Украину, Путин взялся за реализацию стратегии активной дестабилизации западных демократий и их институтов. Данная стратегия включает кибератаки и кампании дезинформации, направленные на подрыв доверия к международным организациям, на разжигание противоречий между политическими организациями внутри разных стран, а также на активное вмешательство в зарубежные выборы и референдумы.

У западных государств и их спецслужб есть убедительные доказательства и единодушное мнение о том, что это имело место в нескольких случаях, в том числе, в США, Франции, Германии, Британии, Испании, Черногории и других местах. Это не конспирологическая теория, которую оспаривают группировки путинских апологетов, а хорошо задокументированный факт.

Единственное, что не дает Владимиру Путину спать по ночам, это санкции, введенные против его чиновников, олигархов и друзей. В рамках санкций по закону Магнитского были заморожены счета российских руководителей, причастных к коррупции и нарушениям прав человека. Кроме того, против них введены визовые запреты.

В июне 2016 года в Башне Трампа была организована встреча кремлевского юриста с Дональдом Трампом-младшим и Полом Манафортом, темой которой как раз и стала отмена этих санкций. А теперь и Майкл Флинн признался в том, что он после победы Трампа обсуждал вопрос о санкциях с российским послом Кисляком.

Западные представления о том, что Владимир Путин является злобным диктатором, вполне обоснованны. Президент России заслужил такое звание. А разговоры о том, что это заговор в манере холодной войны, отдают глупостью и опасной наивностью.

Маркус Колга, thestar.com