Агнешка Ромашевская: Когда Беларусь станет демократичной, «Белсат» переедет в Минск 4 10.12.2017, 12:52

Агнешка Ромашевская-Гузы

10 лет назад белорусы впервые увидели передачи телеканала «Белсат».

10 декабря 2007 года, в День прав человека, канал первый раз вышел в телеэфир.

По случаю юбилея директор телеканала Агнешка Ромашевская рассказала «Свободе», как «Белсат» хочет выжить в эру «смерти телевидения», что она считает главным достижением «Белсата» за 10 лет, зачем единственному независимому белорусскому телевидению кулинарное шоу и когда она сама собирается покинуть должность.

-Первый вопрос не очень праздничный. 2018 год - это последний год «Белсата»?

- Нет. Наш канал вписан в государственный бюджет. Учреждения без политической поддержки туда не попадают. «Белсат» был вписан в польский бюджет дважды, в первые два года работы. Потом министр иностранных дел Радослав Сикорский инициировал переход канала под контроль МИД. Бюджет продоевается, как правило, по принципу copy-paste. Я убеждена, что это долгосрочная декларация. Если бы «Белсат» должен был закончиться в этом году, то так бы и было.

- Что сегодня вы считаете стержнем канала, его сущностью?

- «Белсат» сильно связан со своим зрителем. Важная составляющая сущности нашего канала - его белорусскоязычность. Некоторые, как услышат у нас пару предложений по-русски, то начинают паниковать, что канал станет русскоязычным. Не станет. Канал сегодня имеет серьезную позицию. И она есть благодаря тому, что «Белсат» белорусскоязычный. По результатам исследования аудитории видно, что даже для русскоязычных зрителей белорусский язык важен. Они совсем иначе воспринимают содержание, если это по-белорусски. Это интересная деталь на уровне психологии.

Когда зрители оценивали наших ведущих, то русскоязычные им напоминали ведущих российского телевидения. Белорусский язык оказался фундаментом, на котором мы построили со зрителем доверие.

- А что вы считаете главным достижением канала за эти годы? Чем особенно гордитесь?

- Наш главный успех - построение настоящей культурной институции, которая прочно стоит на ногах. Это не просто телевидение, это учреждение. Если у людей проблемы, то они обращаются к нам. Это, конечно, не означает, что имеем какое-то решающее влияние на действительность. В Беларуси такое влияние имеет власть. Но нас люди воспринимают как место, где можно найти поддержку.

Мы гордимся тем, что нам удалось. Когда мы начинали, никто не верил, что сможем. Нам давали три года. Я собственными глазами видела американский документ 2005 года, в котором говорилось, что сделать независимый телеканал просто нереально. Мы собрали очень интересную команду, которая понимает, что такое преданно служить зрителю.

- Молодые люди сегодня мало смотрят телевизор. Как «Белсат» планирует привлекать их к себе? Именно они через несколько лет будут основными потребителями информации.

- Слишком рано говорить, что телевидение умрет. Даже если оно умирает в традиционной формуле, то открывается второе дыхание в нетрадиционной форме. Видеоматериал не перестает быть интересным. Главное, как его предложить потребителю информации. Технологическая революция меняет формат, а не все содержание. Наши зрители смотрят канал через спутниковую антенну, через интернет, а третья категория – это случайные зрители. Это люди, которые случайно открывают для себя «Белсат» через социальные сети.

Вызов современному телевидению - это увеличение путей к зрителю. Культурные программы и новости смотрят разные люди. Мы планируем подавать нашу информацию через ютуб для различных категорий зрителей. Создаем аппликацию Smart TV. Уже имеем мобильную аппликацию для Android, а вскоре будет и для Apple. Я очень хочу, чтобы «Белсат» транслировался через второй спутник. Это дорого, но позволит покрыть большую часть страны. Мы будем расширяться, искать различные пути встречи со зрителем. Телевидение не умирает, она просто иначе попадает к людям и влияет на человека.

- Стало ли журналистам проще работать в Беларуси?

- Если обращать внимание на количество задержаний и штрафов, то стало хуже. Особенно сильно от этого страдают наши сотрудники в регионах. Но с другой стороны, работать стало проще, так как наша команда закалилась. Если раньше что-то казалось невозможным, то сейчас люди научились и привыкли. Моя бабушка говорила, что храбрый не тот, кто не боится, а тот, кто умеет страх побеждать. Мы многому научились. Люди стали смелыми и верят, что их работа имеет смысл.

- Вы сейчас часто бываете в Беларуси. Меняется ли страна?

- Она немного изменилась, но не так сильно, как можно было бы представить. Медленнее, чем мне хотелось бы. Что-то идет вперед, это бесспорно. Если при короле Миндовге ездили на телегах, то сейчас ездят машинами. Время делает свое. Стало больше частного бизнеса, интересных мест для туристов. В Беларуси хорошие дороги и неплохие туалеты на трассах. В Минске стало больше баров и кафе. Правда, цены у них варшавские и даже выше, а зарплата в Минске белорусская. Появилось более идей, как показывать свою историю, ведь раньше очень трудно было посещать такие места, не было инфраструктуры. Замок в Несвиже, музей Огинского, выставка Рущица в Национальном художественном музее. Мне там очень понравилось. Но все же за 10 лет Беларусь изменилась мало. В политическом смысле стало больше апатии. Политика в Беларуси просто задержалась.

- Вы сами сказали, что за 10 лет «Белсат» стал на ноги. Что у канала впереди? На что вы хотите сделать особый акцент и как видите свою миссию следующие 10 лет?

- Все будет зависеть от нашей финансовой ситуации и политики. Мы будем развиваться технологически. Будем экспериментировать, если говорить о содержании. Многое зависит от политики - и в Беларуси, и снаружи. Будем бороться с российской пропагандой. Будем искать новые формы, чтобы быть оригинальными и не похожими на те каналы, которые белорусы привыкли смотреть. Посмотрим, как люди воспримут наши шоу. Начинаем кулинарную программу. Будем пытаться увидеть, что нужно зрителю.

- Но этого ли зритель ждет от независимого телевидения - шоу о кухне и спорт?

- А почему бы и нет, если это позволит найти новых зрителей, которые нас за это полюбят? Телевидение не должно только утомлять людей. Наоборот, она должно в том числе и развлекать. По крайней мере, мы это попробуем делать. Мы закрываем передачи, где умные люди только говорят и говорят. Зрителя это утомляет.

- Хочется ли вам после 10 лет работы на «Белсате» оставить должность и заняться чем-то другим?

- Не думаю. Мы работаем как военный отдел, и я, естественно, немного устала. Но как командир я должна давать уверенность своим солдатам, что им есть за что бороться и что они имеют шанс победить. Это трудно. Иногда это борьба на два фронта. Но, с другой стороны, от полного спокойствия становится грустно. На ближайшие год-два у меня есть планы на «Белсате».

- Вы сравнили вашу работу с войной. Что вы будете считать победой в ней?

- Мы боремся за информацию, за то, чтобы к людям относились достойно. Боремся не против кого-то, а за ценности. Этих целей достичь непросто. Поэтому мы будем существовать всегда. Если Беларусь станет демократической, то мы переедем в Минск, но, наверное, это произойдет уже без меня.