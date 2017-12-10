Почему всем нужен Иерусалим 10.12.2017, 13:34

Что будет на Ближнем Востоке после решения Трампа.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции 6 декабря заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и объявил о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.

С тех пор в Иерусалиме и на палестинских территориях в стычках демонстрантов с израильскими военными погибли два человека и не менее 760 были ранены.

Агентство AP рассказывает, почему так важен статус Иерусалима, и к чему может привести решение американского президента (перевод – currenttime.tv).

Почему статус Иерусалима так важен и проблематичен?

Государство Израиль называет Иерусалим своей столицей, как и древней столицей всего еврейского народа, с 1948 года, когда оно было основано.

Во время Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил восточный сектор города, а позже аннексировал его. Международная общественность до сих пор аннексию не признала.

Сегодня министерства и госучреждения Израиля расположены в Иерусалиме, а израильтяне различных политических взглядов считают город своей столицей.

Палестинцы также предъявляют права на Иерусалим и хотят, чтобы восточная часть города стала столицей их будущего государства. В той части города живут около 200 тысяч палестинцев. Они говорят о глубокой культурной, исторической и религиозной связи с городом.

В Старом городе, в восточном Иерусалиме, находятся святые места как для евреев, так и для мусульман и христиан. Например, Стена Плача, величайшая святыня, где евреи могут молиться, и мечеть Эль-Акса, третья по важности святыня ислама.

Статус Иерусалима – одна из самых горячих проблем израильско-палестинского конфликта. Сейчас посольство США, как и большинства других стран, располагается в Тель-Авиве. Международное сообщество придерживалось мнения, что спор о статусе Иерусалима должен быть разрешен между сторонами конфликта.

Почему заявление Трампа так важно?

США – один из ключевых игроков в регионе. За последние 25 лет американское правительство было одним из главных посредников в переговорах между Израилем и палестинскими властями.

Участники переговоров обычно прислушиваются к предложениям США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично поблагодарил Дональда Трампа за его решение и высказал надежду, что другие страны вскоре примут аналогичное решение.

This is a historic day. Jerusalem has been the capital of Israel for nearly 70 years. Jerusalem has been the focus of our hopes, our dreams, our prayers for three millennia. Jerusalem has been the capital of the Jewish people for 3,000 years. Thank you, @realDonaldTrump! 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/mWCUpUMpiC — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 6 декабря 2017 г.

В свою очередь палестинцы, как и многие представители международного сообщества, считают решение Трампа односторонним, способным погубить все надежды на дальнейшие мирные израильско-палестинские переговоры и обоюдное решение.

Что об этом думают палестинцы?

Палестинский президент Махмуд Аббас пообещал опротестовать решение Дональда Трампа и обратился к соратникам в арабских государствах и странах Европы. Палестинцы обратились в Совет Безопасности ООН, чтобы тот потребовал от США отменить свое решение.

На Ближнем востоке многие пожимают плечами, говоря, что уже давно не рассчитывают на то, чтобы их лидеры противостояли Израилю или США.

Ранда Слим, аналитик вашингтонского Ближневосточного института твитнула: "Во времена страха, репрессий и усталости от революции, я не удивлюсь, если не будет таких демонстраций, как многие ожидают. Это не означает, что люди не злятся. Люди не выражают свой гнев так, как в прошлом".

In times of fear & repression & revolution fatigue I will not be surprised if we don’t see the kind of demonstrations people expect to #Jerusalem decision. This does not mean people are not angry. How people express their anger is different than in past. — Randa Slim (@rmslim) 7 декабря 2017 г.

Среди тех, кто осудил решение Трампа – страны Европейского Союза (в частности, Германия, Британия и Франция), союзники США в Арабских странах и даже папа римский.