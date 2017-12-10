Фотофакт: Экономный украинец перевел Opel на древесное топливо 24 10.12.2017, 13:59

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Теперь расход машины составляет 20 кг дров на 100 км пробега.

Цены на топливо в Украине шокируют многих и некоторым людям оно просто не по карману. Поэтому ряд умельцев стараются придумать что-то этакое, чтобы минимизировать расходы на горючее. Один из способов – перевести автомобиль на дрова. Например, в Украине есть старая Копейка на древесном топливе, а также ГАЗ-21, силовая установка которой работает по тому же принципу.

«Теперь же хотим рассказать о еще одном подобном авто. 38-летний Евгений Коливан из Черниговской области переделал Opel 1986 года в машину, которая способна ездить как на том же бензине, так и на дровах. При езде на экономичном топливе расход машины составляет 20 кг на 100 км пробега дров (итого затраты на преодоления этого расстояние составляют примерно 10 грн)», - пишет издание autonews.ua.

Из неудобностей разве что громоздкая конструкция с бидонами в основе, закрепленная на корме Опеля.