Лукашенко: Будем пить по праздникам и по случаю открытия нового производства 40 10.12.2017, 13:54

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Диктатор рассказал рабочим «Камволя», как надо жить.

Лукашенко посетил ОАО «Камволь» после «модернизации» и встретился с рабочими, передает БелТА. Среди прочего, диктатор прочитал для рабочих «лекцию» по здоровому образу жизни:

- Сейчас, смотрю, в СМИ развернулись дебаты: запретить, не продавать, наказать. Ну если вы хотите жуликов развести, которые будут из-под полы, - таксисты и прочие, - продавать ночью и поздно вечером алкоголь и карманы набивать, это можно сделать. Запреты, как показывает история, результатов еще не давали, - сказал правитель.

- После Нового года вернемся к этой проблеме и будем ее решать исходя из возможности. Здесь нельзя пережать. Да, есть предложение, допустим, закрыть и из 10 точек одну оставить. Глупость. Но есть предложение ту, что напротив школы, закрыть. Правильно, пускай перенесут ее в другое место, но напротив школы не должны продавать алкоголь и табак. С этим согласен. (…) Мою позицию в этом плане вы знаете. Я человек почти не пьющий. Можно сказать, малопьющий. Но это моя позиция, мое мнение. Люди ведь живут по законам определенным и собственным представлениям о жизни. Ну вот мы собрались здесь... У нас что, трезвенники здесь все. Ну давайте перестанем пить столько и будем по праздникам выпивать или по случаю открытия нового производства, и все будет нормально. Это очень тяжелая, сложная проблема. (...) Будем ее аккуратно решать, наскоком ничего делать не будем, - заявил диктатор.