Мельдониевые «патриоты» 2 Наталья Гулевская, opentown.org

10.12.2017, 14:10

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Теперь каждый может стать «героем» России.

В Советском Союзе не было частной собственности и заработать огромные деньги было невозможно. С приходом Путина частная собственность, не успев легитимироваться в российской юрисдикции, снова теряет свою законность и значимость, но в сравнении с Союзом новоявленная элита через офшоры получила возможность нанимать дорогих высококвалифицированных экспертов, профильных специалистов, и в трудные минуты прибегать к их советам и рекомендациям. Поэтому путинский режим еще не рухнул, а разного рода талантливые авантюристы неплохо зарабатывают и держат на плаву свой источник дохода.

Последнее решение МОК получилось гениальным. Отстранив от Олимпиады всех российских функционеров, и убрав атрибуты государства, МОК пригласил всех российских спортсменов принять участие в Олимпиаде. Это равносильно тому, как судья проводит процедуру очной ставки и следственного эксперимента, дав обвиняемому возможность доказать свою невиновность.

Объявлять бойкот или послать своих спортсменов на Олимпиаду, на которой будут очень пристально относиться к пробам на допинг российских спортсменов и сверять показатели с сочинской Олимпиадой, оказалось нерешаемой дилеммой для правящей власти.

Вновь заработала гибридная политика, и мы наблюдаем раздвоение позиции в верхних эшелонах власти, несмотря на высказанную Путиным позицию касаемо решения МОК. То, что патриотическая истерия разгорелась с трибуны парламента — это уже привычная спецоперация для того, чтобы оправдать отсутствие российских олимпийцев, которые не смогут пройти тест на допинг или не смогут без мельдония показать те же результаты, стало понятно, когда говорящие головы безликих депутатов с высокой трибуны пошли вразрез с позицией Путина.

Теперь каждый «нечистый» спортсмен или бездарность без мельдония может спрятаться за личиной патриотизма и пропустить Олимпийские игры, оставаясь при этом ярым патриотом и национальным героем.

Наталья Гулевская, opentown.org