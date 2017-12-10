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Минск завалило снегом

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  • 10.12.2017, 14:24
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Такая же погода сохранится и в понедельник.

Как и предупреждали синоптики, Минск и другие регионы Беларуси накрыло снегопадом. Дорожники в экстренном порядке вышли на работу, пешеходы и автомобилисты привыкают и приноравливаются к гололедице, пишет tut.by.

В гололедицу ГАИ рекомендует автомобилистам соблюдать осторожность: не газовать, притормаживать заранее перед пешеходными переходами и светофорами.

Очистка авто от снега занимает теперь гораздо больше времени. Такая же погода сохранится и в понедельник.

Впрочем, на МКАД снег успел растаять, чего нельзя сказать о придворовых территориях и улицах на окраинах столицы.


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