Владелец внедорожника Ford Kuga: Начал прислушиваться сам - действительно вибрация есть 11 10.12.2017, 14:50

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Белорус рассказал о преимуществах и недостатках кроссовера.

Владелец внедорожника Ford Kuga рассказал свою историю изданию abw.by:

- В первую очередь Ford Kuga привлекла мое внимание внешним видом. И сейчас этот автомобиль нечасто встретишь на наших дорогах, а 5 лет назад многие, кому я его показал после покупки, увидели эту модель впервые.

Может, ничего особенного в дизайне Kuga и нет, а пришелся по душе он мне только тем, что не "замылил" глаза, как в случае с другими кроссоверами, но, как бы там ни было, решил познакомиться с машиной поближе.

Понравилось все: удобство в салоне, ездовой комфорт, комплектация. До Kuga у меня были Toyota Carina и Citroёn Picasso. Их, сами понимаете, с Kuga не сравнить.

Один панорамный люк в крыше чего стоит. А тут еще камера заднего вида, парктроники и другие "примочки".

Сразу отметил, что обзорность очень хорошая, а позже выяснилось, что у высокой посадки есть еще один плюс - по сравнению с Carina и Picasso встречные машины не так слепят, когда едешь в темное время суток.

Не могу сказать, что наличие полного привода было для меня принципиальным. Машина покупалась для городской эксплуатации. Так она в основном и используется, хотя, если удается выкроить время, езжу рыбачить. Когда раньше ездил на рыбалку на обычной легковушке, были случаи, что застревал в грязи.

С Kuga у меня еще ни разу такого не было. По проселочным дорогам идет машина отлично. Голову, конечно, терять не надо - это же не танк, которому любое бездорожье не страшно. Здесь задние колеса подключаются электрической муфтой, только когда передние колеса начинают пробуксовывать.

А в обычных условиях это переднеприводный автомобиль. Отсюда, наверное, идеальный для кроссовера расход топлива. По трассе выходит "пятерка", в городе - где-то 7 литров на 100 километров.

Двигатель дизельный 2.0 TDCi. Если сравнивать с Picasso, на котором я ездил до этого, то в обслуживании мотор Kuga обходится практически в те же деньги.

В двигатель при замене пятилитровая канистра полностью не входит - остается, наверное, пол-литра. Масляный фильтр стоит 7 рублей, воздушный - 15. У Picasso было то же самое.

С проблемами запуска в морозы не сталкивался, но если по прогнозу ожидается ниже минус 25, добавляю в бак 5 литров бензина.

Единственный недостаток заключается в том, что в такие морозы двигатель не набирает рабочую температуру. Держится она где-то в районе 60 градусов. Из-за этого печка работает отвратно, в салоне холодно. Говорят, надо картонку перед радиатором ставить, но я не пробовал.

Коробка передач механическая. "Автомат" не хотел. Может, он и удобнее для городской эксплуатации, но мне нетрудно и самому передачи переключать. У меня претензий к коробке и сцеплению нет, однако недавно пустил за руль одного своего друга. Он сказал, что появилась вибрация от двухмассового маховика.

Начал прислушиваться сам - действительно вибрация есть, хотя лично я ее чувствую, только когда приходится в горку трогаться. Однако мой товарищ ремонтами автомобилей занимается - ему насчет маховика должно быть виднее. Правда, он сказал, что с этой вибрацией я могу еще лет 5 проездить и даже больше.

Сколько двухмассовый маховик должен служить, точно не знает никто. Это от многого зависит. Одно дело городская езда, другое - загородная. У меня, как я говорил, машина в основном по городу ездит. Самая дальняя поездка была до 250 километров.

С другой стороны, моя Kuga - 2009 года выпуска. Покупалась она трехлетней с пробегом 90 тысяч километров. Скрутили пробег, не скрутили - неизвестно. У меня за 5 лет эксплуатации машина проехала 50 тысяч километров. Если пробег не скручен, тогда до 200 тысяч, а есть сведения, что столько в среднем маховик выхаживает, мне на самом деле его хватит еще на 5-6 лет.

Склонен думать, что пробег все-таки не скручен. На это указывает хотя бы то, что до сих пор никаких ремонтов машина не потребовала. В подвеске, в рулевом управлении не делалось ничего, если, конечно, что-то до меня не устранялось бывшим владельцем.

Про проблемы с электрооборудованием, которыми постоянно донимал Picasso, забыл как про страшный сон. Там постоянно тух щиток приборов. Скинешь клемму с аккумулятора, назад закрепишь - дальше едешь, пока снова не потухнет. Были и другие электрические проблемы.

Впрочем, это не помешало нам купить новый Citroёn в качестве второй машины в семье. Так вот, в сильные морозы в нем пропадают пиксели. Французы верны себе - сами машины неплохие, мне они нравятся, но надежность электрооборудования оставляет желать лучшего.

На кузове Kuga до сих пор ни одного "жучка" не выскочило. Насколько я знаю, стойкость к коррозии улучшили в этой модели за счет того, что передок фактически до капота и фар, а также передние крылья и дверь багажника пластмассовые.

Единственный нюанс, который может кому-то не понравиться, - двигатель прилично забрасывается грязью. Предлагали поставить защиту моторного отделения снизу - ее не было. Но для меня этот недостаток значения не имеет. Капот я открываю, только чтобы "незамерзайку" залить.

Хотя было однажды, что сел аккумулятор. Подошел - машина не открывается. Зато понял, в чем преимущество открывания капота обычным ключом через замок под эмблемой на решетке радиатора. Эту систему критикуют за то, что в замок якобы попадает грязь. Не знаю, никогда грязи в замке не видел. Ключ достаешь - он чистенький.

Мне Kuga нравится. Судя по тому, что со времени, когда я ее купил, не сильно их на наших дорогах прибавилось, с моим мнением многие не согласятся. На мой взгляд - зря, но ведь у нас вопрос покупки обычно упирается не в то, нравится ли сама машина, а в то, какая у нее цена, марка или что-то еще.