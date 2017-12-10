Последний срок для Путина 2 Илья Федосеев, glavred.info

10.12.2017, 14:59

4,800

Путин, подобно трамваю, способен ехать только по заранее проложенным рельсам российской великодержавности.

«К рассвету огромные черные грибы – они называются гробовики – выросли под деревьями. А вслед за ними из-под земли выполз я. Я – сын войны. Война – это я. Кровь мертвых гуннов течет в моих жилах – это холодная кровь». Евгений Шварц. Дракон.

Главная интрига украинской политической жизни состоит, пожалуй, в том, кто будет избран следующим президентом. Да и в большинстве демократических стран ситуация примерно такая же.

Не то в России. Там эта интрига, будоражащая умы и щекочущая нервы – в том, когда, где и как Владимир Путин выдвинет себя на очередной срок. Журналисты и политологи выстраивают вокруг этого головоломного вопроса изящные логические схемы, привлекают глубокомысленные аргументы, вытаскивают на свет факты, прежде скрытые от людских глаз. В самом деле, что может быть важней?

Однако теперь этот вопрос на какое-то время закрыт. Глава российского государства "потряс" медиапространство, заявив 6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ, что намерен выставить свою кандидатуру на весенних выборах 2018 года. Там любой российский гражданин сможет по своему желанию поддержать либо Путина, либо Путина. Или же, если они оба по каким-то причинам ему не нравятся – Путина.

Максимум, на что могут рассчитывать остальные кандидаты – напомнить публике о своем существовании и, как та же Ксения Собчак, укрепить свое положение в рядах оппозиции. На полях заметим, что и Собчак выразила уверенность в победе Путина, добавив, что, несмотря на это, хочет все-таки принять участие в выборах. Казалось бы, странно участвовать в игре, в которой заведомо проиграешь, одновременно привлекая своих сторонников на избирательные участки. Но Ксении Анатольевне виднее.

Гадать относительно исхода предстоящих выборов – занятие разве что для юмористов. В 2008 году, после избрания на краткий президентский срок Дмитрия Медведева, в России ходил анекдот:

Наутро после подсчета голосов Медведев звонит своей матери:

-Ну, как ты там?

-Ой, сынок, всю ночь не спала – за тебя переживала!

-Мама! Ну хоть бы ты не подкалывала!

В отношении Путина "переживать" тем более никому не стоит. Уже через несколько месяцев он обеспечит себе продление власти над Россией до 2024 года.

И здесь приходит время отбросить ехидство (хотя ситуация и в самом деле к нему располагает) и всерьез задуматься о том, что означает очередной (какой там по счету?) президентский срок Путина.

Российское государство Владимир Владимирович возглавил на волне Второй Чеченской войны. Именно война сделала его президентом – президентом, от которого ждали, что он сделает Россию сильной и страшной. Сейчас, восемнадцать лет спустя, на этом поприще достигнуты немалые успехи, но россиянам все равно хочется большего. Больше силы, больше страха, больше державного величия, больше Путина, словом, больше войны - украинской, сирийской, и кто знает, какой еще. Ведь Путин – президент тех, кто жаждет реванша, неважно, какой ценой.

Он, подобно трамваю, вот уже который год способен ехать только по заранее проложенным рельсам российской великодержавности. Никаким другим он быть не может просто потому, что другой Путин никому не нужен.

Вот только рельсы эти, судя по всему, ведут в тупик. Пойдя наперекор сложившейся в мире системе взаимоотношений, путинская Россия и друзей не приобрела, и врагов усилила. Не лучшим образом дела обстоят и в экономике: "золотые нулевые" давно уже остались в прошлом, а в последние годы и санкции начали усиливаться. Чтобы продолжать существовать и развиваться, России нужна принципиально иная стратегия, а предложить ее способен кто угодно, только не Путин – слишком уж тесно старая стратегия связана с его именем.

Вряд ли стоит сомневаться, что предстоящий путинский срок станет логическим продолжением срока предыдущего. Но он в любом случае станет для Путина последним. А вот будет ли он последним и для Российской Федерации, покажет время.

Илья Федосеев, glavred.info